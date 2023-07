Horas después de que se conociera la noticia sobre la investigación que se abrió en Barcelona por presunto fraude fiscal, Shakira arrasó en la entrega de los Premios Juventud al alzarse con ocho estatuillas, entre las que se encuentran “Mejor canción para un ex”.

La artista colombiana fue a hasta San Juan de Puerto Rico con la compañía de sus dos hijos, Sasha y Milán y lució un vestido rojo que le quedaba impecable. Toda la noche se mostró sonriente y agradeció en varias oportunidades a sus fanáticos, que fueron tan fieles a lo largo de los años. Pero a quienes más agradeció fue a sus hijos y aprovechó la ocasión para hablar de su labor social.

“Cuando mi hijo [Milan] me cuenta con tristeza que un amigo suyo quiere cambiarse el color de la piel porque no se siente parte de o que algún otro está siendo apartado por sus preferencias, solo me queda como madre mostrarle que no se tiene que quedar callado, que puede levantar su mano, puede usar su voz y puede quejarse de eso y de todo aquello con lo que no esté de acuerdo. Estoy muy, muy aliviada de ver que este joven sabe cómo hacerlo”, destacó la artista, que hace 26 años creó su Fundación Pies Descalzos, con fines sociales.

“Todavía se discrimina a gente por sus preferencias sexuales, el color de la piel o su clase social. Quiero que entiendan que para ser un agente de cambio no hay que ser una estrella del pop femenina, no hay que tener una fundación, no hay que ser político u ocupar un lugar de poder ni ser famosos ni ricos”, explicó.