“Sentimos impotencia, miramos al cielo y pedimos que la bomba no caiga acá”

Dos familias correntinas, una en Jerusalén y otra en Ramat Gan, contaron sobre el miedo que sienten cada vez que escuchan misiles. Dijeron no recordar un hecho de esta magnitud en los últimos 25 años.

El conflicto en Israel se intensificó en los últimos días. Una correntina en Jerusalén y otra en el lugar de mayor conflicto contaron a República de Corrientes cómo sobreviven al cruce de fuego entre fuerzas.

Militares palestinos de Hamás han lanzado más de 1.000 misiles sobre Israel, la mayoría en la ciudad de Tel Aviv y sus inmediaciones. Las fuerzas israelíes han llevado a cabo bombardeos sobre Gaza.

Relatos del conflicto

“La situación empeora, se convirtió en una guerra civil. Hay bombardeos constantes. Las bombas caen en autos, colectivos, en techos. Vivo en Israel hace más de 25 años y no recuerdo una cosa semejante. Comenzó con los festejos del día de Jerusalén. Ayer (por el martes), cayeron 400 misiles. Hasta las 4 estuvieron bombardeando y la gente corriendo a los refugios”, relató a República de Corrientes Perla Malcos, quien vive en Ramat Gan con su familia correntina.

Israel dio su respuesta y “se ocupó de bombardear los edificios de donde tiran los misiles”, contó. Pero, dijo que “avisan que desocupen antes y aquí no, las bombas caen y es muy triste porque hace una semana éramos todos amigos”.

“Hay un odio que brotó, algo que estaba acumulado. Nos damos cuenta de que esa amistad no existía y es muy decepcionante”, expresó.

Perla es una cantante muy conocida en Israel, nació en Buenos Aires pero su infancia la vivió en Corrientes, de donde es su mamá, con quien hoy está refugiada. Por los conflictos, está con su madre, de 88 años, en un edificio de nueve pisos donde habitan adultos mayores.

En Jerusalén,

las escuelas están abiertas, pero hay muchos negocios cerrados” VICTORIA PEREYRA

VIVE EN ISRAEL

El lugar más seguro son las escaleras y cada vez que escuchan una alarma tienen segundos para ir hasta el lugar. Su mamá no puede escuchar, por ello debe permanecer siempre a su lado.

“Las alarmas suenan constantemente. Es muy triste ver a los ancianos correr a las 4 de la mañana hacia la escalera (parte más fuerte del edificio). Es desesperante. Escuchamos la alarma y a los minutos, los bombardeos. El edificio tiembla y nos sentimos impotentes. Miramos al cielo y pedimos que no caiga acá. Estoy segura de que en un rato comenzarán a sonar las alarmas”, dijo ayer cuando allá era casi medianoche.

La mujer comentó que no recuerda que hayan bombardeado Jerusalén en otro tipo de conflicto. Es una ciudad santa y no había sucedido esto.

“Acá, hay muchos heridos y las bombas no discriminan si son judíos o árabes. Un niño de 6 años acaba de morir. Estamos a dos kilómetros de Tel Aviv. Hay revueltas en las calles. No pueden controlar la guerra civil. Esta pelea no tarda mucho en llegar aquí, está muy cerca. Acá escuchamos la alarma y hasta que cae el cohete pasan unos 30 segundos, después de escuchar el ¡bum!, tenemos que esperar unos minutos. En las ciudades más cercanas a Gaza no hay alarma, están encerrados permanentemente”, contó.

“Somos el país que festejaba que ya no usábamos barbijos por el covid-19, estábamos de fiesta; estaba muy emocionada porque me iba a reencontrar con mi público y con el escenario, tenía previsto un show para el 29 de junio, no sé si podremos hacerlo”, contó.

Desde Jerusalén

Victoria Pereyra es correntina, al igual que su esposo, Roberto, y sus tres hijos. Viven hace varios meses en Israel. Su pareja es jefe de Operaciones Conjuntas en el cuartel general de la Organización de las Naciones Unidas.

“Las escuelas están abiertas, no se suspendieron las clases. Sí hay muchos negocios cerrados. Tenemos una aplicación que nos alerta sobre ataques. Estamos bien. Nos ofrecieron que vayamos a Herzliya, donde está la embajada”, contó a República de Corrientes.

Respecto de la salida del conflicto, expresó que “de los dos lados dicen que no van a parar”. “Acá hubo unas seis víctimas, pero del lado de Gaza, muchos más y muchos niños”, dijo.

“Hace días viene el conflicto, pero el lunes hubo pelea dentro de una mezquita en la ciudad vieja. Estamos a unos 7 kilómetros de ahí. Varias mechas fueron desencadenando el conflicto. En un barrio hay orden de desalojo de familias y tenés varias protestas. En respuesta de lo que pasó el lunes, lanzaron unos cohetes a Jerusalén, los interceptaron, sentimos que retumbó. Sí sonaron sirenas. La gente acá tiene refugio, una habitación tiene que estar blindada. Hay una aplicación que advierte y depende de dónde está te da tiempo para el refugio. Algunos son públicos”, relató Victoria.

Fuente: Republica de Corrientes