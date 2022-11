Senado: el Presupuesto provincial será tratado el 30 de noviembre

Tras la media sanción en Diputados, la proyección de gastos y recursos pasó a comisión en la cámara alta. Habrá una reunión con Hacienda.

El proyecto de Presupues­to provincial de 2023 pasó a la Comisión de Impuesto y Presupuesto del Senado, tras la media sanción en Di­putados.

Los legisladores de la Cá­mara alta esperan al equi­po económico provincial, encabezado por el ministro Marcelo Rivas Piasentini, la semana que viene. Luego de ese encuentro, inmedia­tamente la proyección de gastos y recursos tendría dictamen para ser tratada el miércoles 30 de noviem­bre en una sesión especial y convertirse en ley.

Fuentes del Senado indi­caron: «El expediente pasó a comisión; la semana que viene nos reuniremos con el ministro de Hacienda y la idea es tratarlo el 30 en una sesión especial».

Oficialmente, el Senado informó que «el proyecto que vino con media sanción de la Cámara de Diputados, por el que se aprueba el Pre­supuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Pública Provincial Ejercicio 2023, se encuentra en la Comisión de Impuestos y Presupuesto para su posterior tratamien­to».

En este sentido, se fijó para el próximo jueves 24 una reunión de los senado­res con el ministro de Ha­cienda y su equipo técnico.

Noel Breard, senador pro­vincial (UCR), aseguró que tienen los números para aprobar el Presupuesto, pero dejó en claro que quieren hacer las cosas bien sin abu­sar de contar con la mayoría.

Por otra parte, sobre si recibirán a los intendentes opositores antes de apro­bar el Presupuesto 2023, un tema que generó debate en Diputados, Breard dijo: «Nosotros no tenemos pro­blemas en recibirlos. A mí me gustaría dialogar con Martín Ascúa (intendente de Paso de los Libres) para saber cuánto recibió este año en detrimento de otros que no recibieron, pero es un problema de él porque dirá que hace bien la ges­tión. Pero nosotros diremos que le dan la plata por el co­lor político», lanzó debido a que Ascúa es de uno de los principales jefes comunales kirchneristas.

Este miércoles, tras un debate que duró más de 3 horas, Diputados dio media sanción al proyecto enviado por el Ejecutivo provincial.

La propuesta de gastos y recursos para 2023 del Go­bierno provincial prevé un cálculo de $505.917.400.562 para el próximo año y se centra en salarios, obras de Educación, Salud, Seguridad y Desarrollo Industrial.