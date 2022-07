Segmentación energética: qué hacer si se me pasa la fecha de inscripción

Apesar de que hace 6 días que se abrió el plazo para anotarse, todavía surgen inquietudes. Ya hay más de 1,3 millón de inscriptos.

A cinco días de abierta la inscripción online al Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE), ya se anotaron casi 1,3 millones de personas. El objetivo oficial es contar con la información de un total de entre 8 y 9 millones de hogares. Sin embargo, algunas dudas siguen rondando a los usuarios.

A continuación, algunas preguntas y aclaraciones:

¿Qué pasa si se me pasa el día que fijó el Gobierno para anotarme según la terminación del DNI?

Es muy probable que la inscripción se postergue. El Gobierno fijó días específicos según la terminación del DNI, entre el 19 y el 26 de julio, pero es muy posible que esas fechas se extiendan, según dijeron en la Secretaría de Energía. Se concedería una quincena más, hasta el 15 de agosto (de hecho a quienes se anotaban para hacer el trámite por ANSeS les deban turno hasta el 29 de julio). El Gobierno deberá analizar cinco millones de formularios (solo en luz en Buenos Aires) en menos de 45 días.

¿Qué datos me piden que llene en el formulario?

Serán obligatorios los siguientes datos:

Apellido y nombre

Documento de Identidad

N° de Trámite

Género

Fecha de nacimiento

Datos socioeconómicos

Situación laboral

Datos de contacto

Domicilio declarado por el usuario

Código Postal

Relación con el domicilio

Datos del servicio de la luz

Datos del servicio de gas

Datos del grupo conviviente

Todos los datos serán parte de las declaraciones juradas completadas que estarán disponible en formato digital en el sitio web https://www.argentina.gob.ar

¿Cuándo entran en vigencia los aumentos?

El secretario de Energía dijo esta semana que las nuevas tarifas se darán a conocer en agosto y que empezarán a regir a partir de septiembre. Una vez que el Gobierno confeccione los listados de inscriptos deberá enviarlo a las distribuidoras, que son las que tienen que confeccionar las facturas con las nuevas tarifas.

¿Si no me anoto, puede ser que mantenga el subsidio de todas maneras?

El Gobierno dijo que quienes no se inscriban por default perderán los subsidios a la luz y el gas de manera gradual, en tres bimestres consecutivos, en los que se irá quitando la ayuda de a un tercio por vez. Sin embargo, hay casos en que los hogares tienen ingresos por más de $ 350.000 mensuales (el piso a partir del cual se pierden los subsidios) pero usan servicios a nombre de un ex dueño que falleció o un jubilado. El Gobierno pide que el usuario llene el formulario. Pero, para quien quiera mantener el subsidio, la tentación de no llenarlo o falsear la información existe. El Estado debería tener la capacidad de hacer un mapa de todos los hogares, los grupos familiares que los componen, sus ingresos.

El Gobierno quiere llegar al 10% de mayores ingresos. Por eso es poco probable que jubilados o beneficiarios de tarifas sociales reciban aumentos, aunque no lleguen a anotarse.

¿Qué pasa frente a posibles «avivadas», de hogares que declaran que ganan menos para mantener los subsidios?

El Poder Ejecutivo dice que utilizará sus herramientas a disposición para detectar «inconsistencias», como si alguien declaró que el servicio está a nombre de un familiar, pero en realidad lo usa (y podría pagar el costo total). Energía y los reguladores les avisarán a las distribuidoras que tiene que quitarle los subsidios por «Inconsistencia» entre su declaración y los datos informados. Quizá esto no suceda inicialmente. Pero si el Gobierno le mantiene los subsidios a alguien que no debería tenerlos y detecta que falseó la información, se le cobrará el aumento de manera retroactiva.

Cuando el hogar percibe una jubilación, es titular de una asignación o programa social, es electrodependiente registrado, o tiene certificado de discapacidad -todas razones para mantener los subsidios- la secretaría de Energía puede cotejarlo con Anses. Allí decidirá mantener las subvenciones.

¿Cómo se computan los ingresos en caso de quiénes los tienen variables?

El Gobierno sugiere un promedio que refleje un aproximado de los ingresos de un hogar. La secretaría de Energía cotejará los datos con el sistema de ingresos (Sintys), pero eso podría llevar un tiempo. Las «inconsistencias» que podrían surgir (entre lo declarado en el formulario y los ingresos reales) pueden provocar pérdida del subsidio. De todas formas, el Gobierno está buscando obtener una aproximación a gran escala, sin tanto foco en casos particulares.

¿Qué pasa si la factura del servicio no está a nombre del usuario o si alquila?

Si la factura no llega a nombre de la persona, igual va a poder realizar la solicitud del subsidio como usuario de los servicios indicando que no es el titular. Lo mismo sucede en caso de que el usuario sea inquilino y no el dueño de la vivienda.

¿De cuánto sería el aumento para los que pierden el subsidio?

Se estima que el primer aumento bimestral será del 65%, según publicó el sitio especializado Econojournal, que tomó el caso de un cliente de Edenor que pagó en junio $ 2000 aumentaría a $ 3.500 al bimestre siguiente, luego a $ 5000 y finalmente a $ 6500, una suba de 1.500 cada factura. De todas maneras, son todas estimaciones que recién se despejarán cuando Energía arme las nuevas tarifas.

¿Cómo es la segmentación de tarifas?

Habrá tres niveles de usuarios.

Alto: ingresos mensuales totales del hogar que superen los $ 333 mil pesos (el equivalente a 3,5 canastas básicas tipo 2 según el INDEC), tener 3 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años, 3 o más inmuebles o una embarcación o aeronave.

Medio: ingresos mensuales totales del hogar mayores a 1,5 pero menores a 3 canastas básicas tipo 2 según el INDEC, no tener más de 3 inmuebles y no poseer 2 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años.

Social: este grupo declara tener ingresos mensuales totales del hogar equivalente a 1 canasta básica tipo 2 según el INDEC, tener menos de 2 inmuebles o no poseer ninguno y no tener un vehículo con menos de 3 años de antigüedad.