Se suicidó en Corrientes un hombre que había desaparecido en Quilmes

Rubén Esians, de 59 años, dejó una carta en la que explica a sus hijos que «no soportaba la condena social» por un video obsceno viralizado en Facebook. «No puedo vivir con eso», sostuvo.

Rubén Esains, un hombre de 59 años que había desaparecido el último martes 31 de diciembre en Quilmes, fue hallado muerto esta tarde en las afueras de la ciudad de Corrientes. Contactado por el canal Todo Noticias, el fiscal que interviene en el caso, doctor Leonardo Sarra, contó que Esains se ahorcó utilizando una soga que ató a la rama de un árbol en una zona descampada, y que cerca del lugar donde se quitó la vida había dejado su motocicleta, y también algunas pertenencias, entre las que se encontró una carta dirigida a sus hijos, en la que Esains trataba de explicar los motivos que lo llevaron primero a huir de Quilmes, y luego a quitarse la vida.

Esains era productor de radio y tenía un servicio de catering. En la nota, Esains habría señalado que la causa por la que dejó su domicilio en Quilmes la noche de Año Nuevo, lo que derivó en la denuncia de sus familiares alarmados por su desaparición, fue la viralización de un video que se difundió en las redes sociales, específicamente en Facebook, en el que presuntamente se lo veía haciendo exhibiciones obscenas a bordo de un colectivo.

«No puedo soportar la condena social, las burlas por ese video que se viralizó, no puedo vivir con eso…», habría dicho el hombre en su dramático mensaje de despedida, para luego ahorcarse en ese descampado de la provincia de Corrientes. Esains dejó una nota en la que habría revelado que el motivo que lo llevó a quitarse la vida fue un escrache que le hicieron en redes.

La desaparición de Esains había conmocionado a sus familiares en Quilmes, sobremanera cuando el hombre se fue de su casa el martes 31 de diciembre en horas de la tarde, por lo que no asistió a la tradicional reunión de fin de año. Ante esa circunstancia, radicaron la denuncia policial y llevaron el caso a los medios, señalando que temían que algo le hubiera pasado, porque no podían encontrar para su desparición causas que no resultaran involuntarias.

La policía emitió el correspondiente pedido de búsqueda, y esta tarde en las afueras de Corrientes un vecino de la zona vio el cuerpo de un hombre pendiendo de un árbol y llamó a los uniformados. Allí se puso entonces el operativo que determinó que se trataría de Esains.

«Falta todavía la autopsia respectiva y que el cuerpo sea reconocido por sus familiares», dijo el fiscal Sarra en el diálogo con TN, precisando justamente que los hijos de Esains «están viajando en este momento rumbo a Corrientes».

El funcionario ratificó que en la nota que había dejado, Esains se refería justamente a «los escraches sufridos» por el video viralizado en Facebook, su decisión de quitarse la vida.