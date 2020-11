Se habilitaron las playas y balnearios de la ciudad de Corrientes

El intendente capitalino Eduardo Tassano detalló este martes cuáles son las nuevas medidas adoptadas en la ciudad de Corrientes en torno a la pandemia del coronavirus. Los anuncios fueron dados a conocer tras la conferencia encabezada este lunes por el gobernador Gustavo Valdés y se enmarcan en un trabajo mancomunado entre el Gobierno provincial y la Municipalidad.

De acuerdo con lo expuesto por el mandatario provincial, estas nuevas normas se extenderán hasta el domingo 29 inclusive, tras lo cual se volverán a estudiar las acciones a determinar.

Luego de subrayar la importancia de trabajar de manera planificada con el gobernador, Tassano afirmó que la Municipalidad de Corrientes continuará con la adhesión al asueto administrativo oficializado por Valdés, manteniendo los servicios esenciales, las guardias pasivas y el teletrabajo. Tal como sucedió anteriormente, cada Secretaría dará a conocer los detalles a sus respectivos agentes.

PLAYAS

Tassano anunció que vuelven a habilitarse las playas de la ciudad. Es así que los vecinos de la Capital pueden acudir a los balnearios Arazaty I y II y Molina Punta, de 9 a 13 y de 14 a 19, donde está permitido el ingreso al río.

En este aspecto, cobra novedad el hecho de que también se habilitarán las playas Islas Malvinas I y II, donde no se podrá entrar al agua. “En ambos casos en particular, debido a la bajante del río, habilitaremos las Islas Malvinas I y II como espacios públicos sólo para circulación, permanencia y actividad física individual, no así para meterse al agua”, remarcó el intendente. “Si bien estaremos con personal capacitado en materia de seguridad, no está de más volver a recalcar la importancia de que cada uno de nosotros actúe de forma responsable”, subrayó.

De acuerdo con lo implementado semanas atrás, los interesados en asistir a las playas deben tramitar turnos con cupos que serán otorgados a través de la página oficial del Gobierno de la Provincia (permisos.corrientes.gob.ar/permisos/playa).

En cuanto a la organización respectiva, continúa el denominado sistema de burbujas marcadas con mojones. Estos espacios cuentan con un radio de 6 metros y una separación de 1,5 metros con el mojón contiguo. A estas unidades funcionales conocidas como burbujas se les asigna un cupo de hasta 6 personas como máximo, razón por la cual no se deberá tramitar un turno por cada persona, sino que lo hará solo una por grupo, detallando la cantidad de acompañantes, con nombre, apellido y número de DNI.

En ese marco, el intendente aclaró que se debe seguir respetando el distanciamiento social, al tiempo que recordó que hay que usar barbijo siempre que se circule y que no se pueden compartir elementos personales.

COMERCIOS, GASTRONOMÍA Y SERVICIOS

En cuanto a los locales comerciales considerados esenciales, pueden abrir de 8 a 22 (carnicerías, panaderías, verdulerías, ferreterías, talleres mecánicos, gomerías, ópticas, estacionamientos, veterinarias y comercios de venta de artículos de limpieza e higiene). A su vez, el horario permitido para los supermercados es de 8 a 22, mientras que el de los maxikioscos y almacenes de cercanía es hasta la medianoche.

En el sector comercial en general, queda disponible el rango de 8 a 20. Si bien se aclaró que el horario es optativo, se sugirió que lo apliquen de corrido, a fines de disminuir el tráfico de personas en doble turno, tanto en el transporte urbano como en general.

Respecto de los bares, cafés y restaurantes, a los que cuentan con mesas al aire libre se suman los permisos para aquellos que tienen salones, siempre y cuando se respete estrictamente el cuidado del distanciamiento. Los clientes deberán permanecer en sus respectivos lugares (rigen los croquis de distribución de mesas y espacios habilitados) respetando estrictamente los protocolos vigentes. En estos casos, sigue el máximo de diez personas por mesa, como así también el horario de cierre a la medianoche y la posibilidad, para la clientela, de utilizar la modalidad de entrega vía delivery o de compra y retiro (takeaway).

Acerca de los shoppings, la galería comercial estará abierta de 9.30 a 20; el patio de comidas abrirá de lunes a viernes hasta las 23, y los sábados hasta la medianoche; mientras que la zona de entretenimientos seguirá cerrada. En todas las instalaciones del paseo de compras debe continuar respetándose el protocolo Covid-19.

En cuanto a las farmacias, continuarán con permiso para abrir las 24 horas. Finalmente, las peluquerías y salones de estética pueden abrir de 8 a 20 (si bien el horario es optativo, se sugiere que se aplique de corrido).

CARRITOS DE LA COSTANERA, HABILITADOS

Otro dato novedoso es la habilitación al funcionamiento de los denominados carritos ubicados en Avenida Costanera, locales que -al igual que todos los demás- deberán cumplimentar las condiciones de máximo de diez personas por mesa, como así también las medidas de distanciamiento entre mesa y mesa, y de salubridad vigentes.

En ese marco, se aclaró que los clientes que concurran en vehículos tendrán que conducir a baja velocidad (no más de 20 km/h) con las balizas puestas, y ante las consultas de los efectivos policiales en los controles de acceso a la costanera, deberán aclarar que se dirigen a los carritos. Luego de ello, no podrán permanecer de forma recreativa u ociosa en el paseo costero, sino que deberán retirarse de allí.

TURISMO Y DEPORTES

En materia turística, Capital continúa con el ingreso y egreso de personas suspendido, a fines de evitar su aglomeración y el tránsito masivo. De todas formas, los hoteles y moteles pueden permanecer funcionando, respetando los protocolos correspondientes.

En cuanto a las actividades deportivas que se realizan al aire libre, se pueden seguir desarrollando aquellas ya habilitadas (fútbol 5, pádel, tenis, artes marciales, hipismo, natación, remo, actividades náuticas, golf, zumba, entrenamientos personales, parapente y aeromodelismo), hasta las 22. El mismo tope horario persiste en los gimnasios, siempre respetando los protocolos de salubridad y distanciamiento.

PUENTE INTERPROVINCIAL

Acerca del tráfico vehicular en el puente interprovincial General Manuel Belgrano, se agregan los permisos a los estudiantes universitarios que necesiten culminar sus actividades académicas, lo cual se suma al personal esencial, a los propietarios de inmuebles en localidades de la provincia de Corrientes, servicios de Justicia, gerentes o propietarios de empresas, y a pacientes oncológicos y recuperados de Covid-19.

RECREACIÓN Y CULTO

Siguen suspendidas las reuniones sociales, como así también las familiares. En cuanto a las actividades de culto, ahora se permite su realización con un máximo de hasta 20 personas, respetando el protocolo.

En ese sentido, en concordancia con lo expresado por el mandatario provincial, el intendente instó a los vecinos de la ciudad a “seguir siendo responsables y salir sólo lo necesario, así como lo hicimos durante esta última semana”.

OPERATIVOS MUNICIPALES

Acerca de los operativos ejecutados por la Municipalidad en los barrios, siguen suspendidos los programas de Delegaciones Móviles y Mascotas Saludables. Por su parte, continúan las Ferias de la Ciudad, cumpliendo los protocolos de distanciamiento e higiene vigentes (los productores están separados y no se permite a los clientes tocar los productos, sino que éstos sólo pueden ser manipulados por los feriantes).

Así, este martes las Ferias de la Ciudad llegan a la plaza Libertad y a la plazoleta Los Amigos, mientras que el miércoles harán lo propio en la plaza Torrent y la plazoleta Evita; el jueves, en la plaza La Cruz; el viernes, en la plaza Los Constituyentes del barrio Santa María; y el sábado cerrarán la semana en el parque Mitre, como es habitual.

CEMENTERIOS

En este contexto, Tassano recordó que, hasta este domingo 29, los cementerios San Juan Bautista y San Isidro permanecerán cerrados al público para visitas en general, mientras que seguirán abiertos única y exclusivamente para inhumaciones, introducciones y traslados.

PLAN DETECTAR

Continúa en la ciudad la implementación del Plan Detectar (Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Territorio Argentino) con más de 30 puestos en los que se realizan controles de Covid-19, “gracias a lo cual se pudieron obtener muchas más muestras diarias”, valoró Tassano, en referencia al programa que se aplica en Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y en Salas de Atención Primaria de la Salud (SAPS) de los distintos barrios de la Capital.

SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Sobre los servicios de rehabilitación para personas con discapacidad, siguen aquellos que requieran prestaciones presenciales, que por su patología o tipo de intervención no respondan a sesiones virtuales; siempre con protocolos médicos y turnos preestablecidos.