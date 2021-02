Se duplicó el consumo de cigarrillos desde el inicio de la pandemia

Pese al riesgo del COVID-19, un estudio estadounidense reveló que hombres y mujeres fuman más que antes de la aparición del virus. Cada año, en la Argentina, se producen 40 mil muertes a causa del tabaco.

Fumar es un problema mundial que afecta gravemente la salud de aproximadamente 1100 millones de personas en el planeta (uno de cada tres adultos), según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, dejarlo parece que no es tarea fácil para quienes ya tienen este hábito que se va a apropiando más y más de sus cuerpos y mentes con el paso de los años. La desafortunada aparición del COVID-19 parecía ser una esperanza y un factor de alerta para que mucha gente tomara conciencia y abandonara el vicio debido a los preocupantes efectos que el virus puede provocar en los consumidores de tabaco.

No obstante, y pese a las advertencias médicas sobre los efectos del coronavirus en los fumadores, el consumo de cigarrillos se duplicó durante la pandemia. El dato surge de un estudio dirigido por investigadores de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill (EE.UU.), que fue publicado recientemente en el International Journal of Environmental Research and Public Health.

Los investigadores analizaron el riesgo que los fumadores tienen de contraer coronavirus, sus intenciones de abandonar el vicio y sus comportamientos durante la pandemia. Sara Kowitt, científica que participó del proyecto, reveló que las causas del incremento pueden deberse a la ansiedad, el estrés y el aburrimiento provocados por el encierro.

La encuesta se realizó en abril de 2020, fue online y duró dos semanas. Todos los encuestados (hombres y mujeres con una edad promedio de 39 años) reportaron haber aumentado el consumo de cigarrillos. El 40,9% del total de los encuestados (800 personas), reconoció haber duplicado el consumo desde el comienzo de la pandemia, mientras que un 46,5% hizo el intento de abandonar el hábito por miedo al coronavirus.

La situación en la Argentina y el mundo

Cada año, en el país, mueren más de 40.000 personas por enfermedades relacionadas con el tabaco. Eso representa el 16% del total de los fallecimientos de personas mayores de 35 años. De acuerdo con las cifras de la OMS, uno de cada tres adultos del mundo fuma, lo que equivale a 1.100 millones de personas en el planeta. De ellas, alrededor del 80% vive en países de ingresos medios y bajos.

En el mundo, más de 8 millones de fumadores mueren por año como consecuencia del tabaco, mientras 1,2 millones lo hacen por ser fumadores pasivos, es decir, estar expuestos al humo ajeno. Se estima que, debido al crecimiento de la población adulta y al incremento del consumo, la cantidad de fumadores alcanzará los 1.600 millones en 2025.

Los productos del tabaco, según la OMS, son “aquellos que están hechos total o parcialmente con tabaco, sean para fumar, chupar, masticar o esnifar. Todos contienen nicotina, un ingrediente psicoactivo muy adictivo”. Su consumo es uno de los principales factores de riesgo de varias enfermedades crónicas, como el cáncer y enfermedades pulmonares y cardiovasculares.

Con Bienestar habló sobre esta problemática con la médica neumonóloga y jefa de sala de docencia e investigación del Hospital Cetrángolo, Gabriela Claudia Tabaj (MN 107176), quien alertó sobre los daños que el cigarrillo genera en el cuerpo: “El tabaco es nocivo para la salud en todas sus modalidades de consumo y no existe un nivel seguro de exposición al mismo. Fumarlos es lo más común, pero existen otras formas como la pipa de agua o narguile, entre otros. El tabaco sin humo es también sumamente adictivo y perjudicial para la salud. Contiene muchas toxinas cancerígenas e incrementa el riesgo de casos de cáncer de cabeza, cuello, garganta, esófago y cavidad bucal (boca, lengua, labios y encías), así como de varias enfermedades dentales”, explicó.

El tabaquismo, un problema para la salud

Es la principal causa de enfermedad y muerte evitable en la mayoría de los países.

Se estima que el consumo de tabaco fue responsable de aproximadamente 60 millones de fallecimientos ocurridos entre 1950 y 2000.

Las muertes relacionadas con la adicción tabáquica se producen alrededor de 20 a 30 años después de haber iniciado el consumo.

Aproximadamente el 50% de los fumadores puede morir por enfermedades relacionadas con el consumo.

La mortalidad atribuible al tabaquismo se produce principalmente por cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y enfermedades vasculares.

La razón global de mortalidad para los fumadores es de 1,7 con relación a los no fumadores.

En esa línea, la especialista aclaró que el riesgo “es importante para cualquier grupo etario y es proporcional al número de cigarrillos diarios consumidos y al tiempo de duración de la adicción o exposición (en el caso de los pasivos)”. En referencia al riesgo cardiovascular, Tabaj reveló que recién después de 15 años de haberse abandonado el hábito, se puede equiparar la salud de un fumador con la de un no fumador.

Múltiples tratamientos

En ese sentido, la especialista recordó que es “fundamental el abordaje interdisciplinario y poder establecer una fuerte relación médico-paciente. No existe un tratamiento `mágico´ para dejar el cigarrillo”.

Y concluyó: “Hay terapias individuales y grupales, tratamientos farmacológicos que reemplazan a la nicotina y ayudan a aliviar los síntomas de abstinencia, entre otras variables que son con prescripción médica”.