Scioli, tras su incorporación al equipo de Massa: «No es ningún premio consuelo»

El embajador en Brasil y flamante funcionario del Ministerio de Economía, Daniel Scioli habló luego de que el titular de la cartera, Sergio Massa, quien además es el precandidato a presidente de Unión por la Patria, le ofreciera la posibilidad de ser asesor especial del ministerio para la agenda internacional. «No es un premio consuelo», expuso luego de que bajara su lista a competir en una PASO por el espacio.

«He tomado esta decisión con un alto grado de responsabilidad, con compromiso colectivo, con la claridad que tengo de lo que discute la elección presidencial», manifestó el embajador en declaraciones radiales y agregó: «Siempre he buscado ser un factor de unidad, no agregar más problemas, de ponerme al servicio de la Argentina, con mi experiencia potenciada en la misión de Brasil en la cual Sergio siempre ha sido muy elogioso en este trabajo».

Tras una serie de reuniones que protagonizó en la última semana en las que incluye la visita al Senado junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner, dos encuentros con el presidente Alberto Fernández y una foto de unidad en las puertas del Palacio de Hacienda con Massa, Scioli enfatizó en que la coincidencia está en la necesidad de «encausar al país».

Respecto a la campaña que encabezará la fórmula presidencial Sergio Massa – Agustín Rossi, el embajador planteó: «Estoy a disposición para ayudar. Me van a ver comprometido, ayudando en todo lo que puedo colaborar y estoy absolutamente convencido al ver las distintas propuestas».

«Acá hay un plan de desarrollo del país que he hablado profundamente con Massa y hemos encontrado las coincidencias en lo que se viene del país. Seguimos avanzando y no volvemos atrás. Hemos pasado la mitad del río y no volvamos a la orilla», insistió en declaraciones radiales.

En la misma línea, el exgobernador remarcó: «Les pido a los trabajadores que vayan a votar en defensa propia, a defender el trabajo, sabiendo que les preocupa el salario, y que tengan la confianza de que en este camino lo vamos a resolver. También a las Pymes que abrieron la persiana en estos últimos años».

En otro pasaje de la entrevista, detalló que la Vicepresidenta durante el intercambio en el Senado elogió su «compromiso» y desempeño como embajador en Brasil bajo el gobierno de Jair Bolsonaro. «Quiero transmitir tranquilidad, compromiso, experiencia y responsabilidad. No quiero ser un factor que agregue más preocupaciones de las que la gente ya tiene», repitió quien debió bajar su precandidatura presidencial para potenciar una fórmula de unidad mayoritaria.

«El hecho de que vean, después de todo lo que ha ocurrido, que estoy parado en este lugar irradia ciertas expectativas. La gente sabe lo que pasó, escuchan mi silencio, pero saben mi decisión y que estoy a la altura de lo que necesita el país», indicó.

Por último, Scioli reveló que publicará un libro sobre la diplomacia ejecutiva y reveló que Sergio Massa le pidió estar presente en el lanzamiento del escrito. «Esto no es ningún premio consuelo, es la satisfacción que siento después de tanta experiencia acumulada, renovada y modernizada. Si puedo ayudar, cómo no voy a hacerlo, con coherencia», concluyó.