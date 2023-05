Scioli negó la posibilidad de abandonar el Frente de Todos: «Nunca saqué los pies del plato y no los voy a sacar jamás»

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, negó hoy la posibilidad de presentarse como precandidato presidencial por afuera del Frente de Todos, luego de haber dicho que competiría «igual» en las PASO aunque la vicepresidenta Cristina Kirchner decida imponer un candidato único en las elecciones de este año.

«Quiero aclarar una cosa porque cuando dije que iba a las PASO sí o sí algunos especulaban con que podía ir por afuera. De ninguna manera. Mi pertenencia y mi compromiso con el peronismo es siempre el mismo. Nunca saqué los pies del plato y no los voy a sacar jamás», enfatizó Scioli en declaraciones radiales.

En ese marco, el dirigente del Frente de Todos afirmó que el precandidato del peronismo que gane las PASO saldrá «fortalecido» de cara a la elección general.

Además, el embajador celebró que en la coalición gobernante «haya tanta vocación de distintos dirigentes con tanta experiencia para participar de las PASO».

«Defiendo las PASO porque estoy convencido de que en este contexto de diversidad sea la gente la que ordene democráticamente y elija lo que considera mejor para ganar las elecciones», argumentó.

En otro tramo de la entrevista, Scioli planteó: «La pelea entre políticos no mejora la seguridad ni la vida de la gente. Yo soy la contracara de eso, me han visto actuar. No digo esto ahora porque estamos en víspera de una definición electoral, lo he hecho siempre».

Y concluyó: «Siento que el mejor camino para tener una alternativa son las PASO. Lo mío no es contra nadie. Yo hablo con todos los sectores políticos. Mi campaña va a estar enfocada en hablarles a los distintos sectores, a los trabajadores de la salud, a la clase media, a los jóvenes. Estoy seguro de lo que hay que hacer y cómo hacer para tener un mejor país».