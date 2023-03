Santo Tomé: viceintendente justificó aumento salarial del jefe comunal y dijo que el sueldo del intendente no está acorde a la tarea que realiza

El segundo del Ejecutivo municipal de la ciudad ubicada sobre la costa del Río Uruguay, aclaró que el incremento en los haberes del intendente está acorde al aumento dado a los empleados del municipio en enero pasado. También aseguró que la ordenanza que aprobó el incremento es legal.

El escándalo por el aumento salarial del intendente de Santo Tomé (UCR- Encuentro por Corrientes ECO), una suba del 60% fue justificada y explicada por su segundo en el Ejecutivo comunal.

El viceintendente de esa localidad defendió la suba en los haberes del intendente, que además lo incluyen a él y al resto de los funcionarios del gabinete político municipal.

“Para que la gente sepa, el intendente cobra solo 150 mil pesos, o sea, no es una cifra abultada, siendo que el intendente es el representante del pueblo, el que administra los bienes del pueblo; sinceramente para mí el sueldo del intendente no está acorde a la tarea que realiza porque es una tarea full time. Mientras que la tarea del concejal es part-time o sea, no es de tiempo completo”, explicó el vice jefe municipal de Santo Tomé.

Luego detalló, según la explicación oficial, cómo es la mejora salarial en la comuna santotomeña: “Lo que pasa es que los empleados municipales ya están cobrando con el 30 por ciento de aumento, tanto de planta como contratados y el 20 por ciento de aumento el resto del personal. Y en cuanto al Ejecutivo, el que fija el sueldo del intendente es el Concejo Deliberante y a partir de ahí la Carta Orgánica establece porcentajes, el vice intendente siempre cobra el 90 por ciento del sueldo del intendente, los secretarios cobran el 80 por ciento del sueldo del intendente y así sucesivamente y en este caso lo único que se hizo fue equiparar ese 30 por ciento de aumento que ya se había aprobado para los empleados municipales dentro del presupuesto municipal y darle al intendente porque se establece que el aumento tendrá que ser en la misma proporción al intendente de lo que se le aumenta a los empleados municipales, es decir, si fue del 30 por ciento el aumento de sueldo de los empleados municipales le corresponde también 30 por ciento de aumento al intendente”.

Sesión sin concejales opositores

Durante la sesión del pasado 23 de marzo los cinco ediles de la oposición –Frente de Todos- abandonaron la sesión debido a que el aumento salarial del intendente, fue incluido a último momento en el orden del día. Y no preveía, además, una mejora salarial para los trabajadores.

Sin la presencia de los concejales opositores, el oficialismo aprobó la ordenanza que habilitó el aumento para el Ejecutivo comunal. La oposición dijo que esa sanción es irregular porque no tiene los dos tercios del cuerpo, es decir, 7 votos.

“El quórum existió dado que es la mitad más uno de once miembros, y estábamos seis concejales, es decir, la mitad más uno de la composición actual del cuerpo son seis, no siete, como explica ella; acá y en cualquier parte del mundo la mitad más uno de once son seis; y ese día se pasó a cuarto intermedio y se declaró el cuerpo en comisión, se reunió el cuerpo en comisión, y cuando reiniciamos la sesión yo le pedí a la Secretaria que tome asistencia y se constató el quórum legal con la presencia de seis concejales más quien les habla que estaba presidiendo, eso fue todo, no hay otra cosa”, explicó el funcionamiento.

NOTA RELACIONADA

Escándalo en Santo Tomé: intendente se aumentó su salario un 60% y pasará a cobrar casi $200 mil