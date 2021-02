Santo Tomé: Falleció por COVID-19 pero desconocen cómo se contagió

Santo Tomé se encuentra actualmente atravesando la Fase 3, luego de que el Gobierno provincial decidiera retroceder de fase al registrarse en las últimas semanas un brote de contagios. De acuerdo a recientes datos trascendidos, las autoridades sanitarias no tendrían confirmada aún la trazabilidad del virus, lo que requirió una visita por parte de Comité de Crisis de Capital, a fin de diagramar un plan de acción preventivo.

Un ejemplo de esto es el fallecimiento notificado durante la jornada de ayer lunes 22 de febrero, de un ex efectivo policial de 61 años que ingresó al hospital local por un cuadro de neumonía severa lo que finalmente fue determinado como un caso de COVID-19 positivo. Esto se confirmó momentos luego de su traslado hasta el centro de salud ya que se le practicó un testeo rápido. Por ahora no hay mayores detalles sobre los posibles contactos que pudo haber tenido el hombre, los cuales derivaron en su contagio.Así mismo, se pudo saber que no se modificarán en gran medida los protocolos y actividades ya establecidos, como lo es el inicio de clases pactado para el próximo 1 de marzo. Hasta hoy, la localidad presenta un total de 59 casos de coronavirus.