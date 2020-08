Santiago Cafiero les pidió perdón a los trabajadores de la salud

El jefe de Gabinete destacó que existe «una inmensa mayoría» que sí respeta los cuidados ante el coronavirus. «Y no es por un apoyo al gobierno sino porque saben que esta pandemia es grave», comentó.

Mientras manifestantes se concentraban en el Obelisco porteño (y en algunas zonas del interior) para protestar contra el gobierno nacional y la cuarentena, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se disculpó con aquellos profesionales de la salud que trabajan desde el minuto cero para combatir al coronavirus por no haber podido evitar la marcha que puede poner en peligro la estructura sanitaria nacional.

«Quiero pedir a los médicos y las médicas, enfermeros y enfermeras, y a todo el personal esencial que está poniendo el cuerpo todos los días, por no haber logrado evitar que la oposición buscara otra manera de protestar que no ponga en riesgo a la gente», expuso Cafiero en declaraciones a Télam.

El jefe de ministros no minimizó la protesta, aunque sí rechazó que, en pleno pico de nuevos casos de covid-19, manifestantes -impulsados por referentes del macrismo – salieran a las calles sin respetar el distanciamiento social necesario para evitar los contagios. «Cuando todo esto pase, la enorme mayoría de los argentinos vamos a poder decir que promovimos la solidaridad y que honramos la memoria de los muertos por esta enfermedad. Entre esa enorme mayoría va a haber hombres y mujeres de todo el país y de todos los partidos. Pero también habrá una minoría que no va a poder decir esto cuando mire a los ojos a sus hijos», señaló.

A su vez, el funcionario destacó que existe una «inmensa mayoría» de ciudadanos que se están cuidando, con el debido respeto de las medidas de ciudado. Para Cafiero, esas prevenciones no se dan «por un apoyo al gobierno» sino «porque saben que esta pandemia es grave».»Esa mayoría no aparece en los canales de televisión, ni en las coberturas de los diarios principales; insisto, no son ni oficialistas ni opositores, son argentinos y argentinas que entendieron que el único remedio que tenemos hasta que tengamos la vacuna es minimizar la circulación», reflexionó.