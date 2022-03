Santi Maratea comenzó una nueva colecta: ahora para él mismo

Tras reunir el dinero para ayudar con los incendios en Corrientes, el influencer busca recaudar dinero para darse un llamativo gusto para él, tal como ya había anticipado.

Tras la enorme cantidad que logró reunir para ayudar a dar fin a los incendios en Corrientes, Santi Maratea volvió a aparecer en las redes para iniciar una nueva colecta. Sin embargo, esta vez el destinatario del dinero será él.

“Yo cada vez que termino una colecta, hago una para mí. Es equilibrar un poco. No puedo vivir de las colectas porque no es un ingreso fijo, pero cuando llega el momento de juntar plata para mí, me gusta ponerle atención, para que se entienda que hay un disfrute”, contó el influencer anteriormente.