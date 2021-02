San Valentín, barbijos y protocolos

Si bien el aislamiento social profundizó los conflictos ya latentes en algunas parejas, no todas son malas noticias.

Según un estudio realizado por la investigadora Crystal Jiang, de la Universidad de Hong Kong, las relaciones a distancia pueden tener incluso un mayor grado de intimidad que las de quienes pasan mucho tiempo juntos. No necesariamente el distanciamiento es sinónimo de separación, siempre que exista buena comunicación y compromiso en conocer al otro.

Sin embargo, el contacto físico entre personas que comparten el mismo techo es habitual. Aquellos con los que tenemos cierta dependencia afectiva y proyectos personales comunes. Esa armonía vivencial es fruto de un trabajo compartido gracias al encuentro entre dos individuos que decidieron compartir caminos.

El amor y el confinamiento, es un escenario perfecto para aquellos que lejos de alejarse han encontrado en esta realidad un espacio privado atemporal de novela de ficción. Pero el amor no es uno sino muchos. Tan único e irrepetible como amantes hay en la Tierra.

Las etapas del amor

Para el padre del Psicoanálisis, Sigmund Freud, podemos definir al amor como en el plano del orden del deseo y como tal es insatisfecho. Esa sensación de completitud con otro carente de imperfecciones y que viene a cubrir aquello que nos falta. Esta primera etapa o momento caracterizado por el enamoramiento es temporal ya que el amor implica la aceptación de las diferencias del otro que lejos de ser perfecto, posee defectos como cualquier otro. El poder de esa afinidad que impulsa los cuerpos hacia la búsqueda de sueños compartidos que toman vuelo en situaciones adversas. Partícipes de una historia que forjará sus corazones para siempre.

El amor es fruto de un trabajo compartido gracias al encuentro entre dos individuos (Foto: Adobe Stock).

Según Robert Jeffrey Sternberg, psicólogo estadounidense, el amor de pareja es la relación afectiva que comparten dos personas. Es la decisión de compartir tiempo con otro individuo y de vivir experiencias. La actual pandemia no sólo ha profundizado separaciones. Produjo una ruptura de la rutina profundizando y favoreciendo a la convivencia y el tiempo compartido donde se hacen presente 3 componentes.

La intimidad como cercanía y unión fomentadas por la intención de crear un vínculo duradero.

La pasión, como la excitación y atracción física manifestadas a través del sexo.

El compromiso, como el desarrollo de proyectos y objetivos comunes que promuevan una construcción a largo plazo.

Más allá del contexto

Para Helen Elizabeth Fisher, antropóloga y bióloga estadounidense e investigadora del comportamiento humano en la Universidad Rutgers, el amor podría sostenerse más allá del paso del tiempo y las adversidades. Para averiguarlo, escogió a diez hombres y siete mujeres casados durante una media de 20 años y los sometieron a una resonancia magnética, mostrándoles imágenes de sus seres queridos.

Los resultados mostraron que cuando veían la imagen, el cerebro se comportaba de forma similar al de las personas recién enamoradas. Por lo tanto, imágenes por resonancia magnética han revelado que en el cerebro de algunas parejas que llevan décadas juntas se activan las mismas zonas que en los nuevos amantes.

El amor no responde a protocolos. No distingue edades ni factores de riesgo. No existen pautas universales para amar o para expresarnos. Sólo el compromiso de estar para un otro más allá de la pandemia.

(Por) El licenciado Federico Toledo es responsable de la Licenciatura en Psicología de la UADE