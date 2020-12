San Lorenzo rescató un empate ante Colón en un partido emocionante

En el primer tiempo, el equipo de Mariano Soso comenzó dominando el encuentro. Es por eso que a los 19 minutos, apareció Ángel Romero, en medio de varios rebotes, para asistir a Mauro Pitton, que abrió el marcador y puso el 1-0 parcial.

A pesar del fuerte e intenso viento que se hizo protagonista, Colón intentaba generar buen juego pero no lo consiguió. Ya en el complemento, se pudo ver dos equipos completamente distintos.

Por un lado, el «Sabalero» saltó al campo de juego con el objetivo de revertir el resultado y, sin dudas, lo consiguió. Después de varios minutos atacando intensamente, el conjunto de Santa Fe tuvo su oportunidad. El reloj marcaba 25 minutos, cuando el delantero colombiano Wilson Morelo puso el empate parcial.

Sin embargo, tan solo seis minutos después, apareció toda la calidad y magia de Luis Miguel Rodríguez, «el Pulga», para clavar el 2 a 1 y dar vuelta el resultado. Pero cuando el partido estaba llegando a su fin y la victoria se encaminaba para Colón, una mano el área hizo que el árbitro sancione penal para San Lorenzo.

Es por eso que a los 47 minutos del segundo tiempo, Óscar Romero se hizo cargo de ejecutar el penal y sin dudarlo lo cambió por gol para darle el punto para a el «Ciclón» y sentenciar el 2-2.

En la próxima fecha, San Lorenzo visitará a Atlético Tucumán, el próximo lunes 28, a las 21.30 y Colón será local de Banfield el mismo día.

Síntesis

San Lorenzo; Fernando Monetti; Víctor Salazar, Federico Gattoni, Alejandro Donatti y Bruno Pittón; Lucas Menossi, Diego Rodríguez y Juan Ramírez; Óscar Romero; Ángel Romero y Franco Di Santo. DT: Mariano Soso.

Colón: Leonardo Burián; Bruno Bianchi, Emanuel Olivera y Rafael Delgado; Alex Vigo, Yeiler Góez, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro y Gonzalo Escobar; Christian Bernardi; y Luis Miguel Rodríguez. DT: Eduardo Domínguez.

Gol en el primer tiempo: 20m Bruno Pittón (SL).

Goles en el segundo tiempo: 25m. Wilson Morelo (C), 31m Luis Miguel Rodríguez (C) y 47m. de penal, Óscar Romero (SL).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio entró Wilson Morelo por Olivera (C), 33m. Alexander Díaz por Menossi (SL), 35m. Facundo Garcés por Bernardi (C), 36m. Julián Palacios por Salazar (SL), 43m. Gonzalo Piovi por Rodríguez (C).

Amonestados: Escobar, Olivera, Lértora, Morelo, Góez y Rodríguez (C), Díaz (SL).

Árbitro: Andrés Merlos.

Estadio: Nuevo Gasómetro.