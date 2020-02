San Carlos Corrientes: 2.500 correntinos viven sin agua esperando las inversiones

Los vecinos improvisaron un sistema con caños desde los techos hacia una pileta de lona que recolecta la lluvia, única posibilidad de acceder al vital elemento. Mientras tanto aseguran que desde la responsabilidad estatal le «piden paciencia».

A poco más de 300 kilómetros de la capital correntina, los habitantes de San Carlos siguen padeciendo el desinterés general. La localidad vecina de Ituzaingó, padece una indiferencia pone en jaque a todo un pueblo.

Más de 2.500 correntinos sobreviven en esta pequeña localidad del límite este de la provincia de Corrientes sin servicio de agua potable. Inentendible condición cuando San Carlos está asentada sobre el acuífero Guaraní.

Beatriz Costagana es vecina de San Carlos y comentó las penurias que deben atravesar para subsistir: «afortunadamente está lloviendo seguido y sobrevivimos con el agua que cae de la lluvia y recolectamos en una pileta de lona entre los vecinos”.

“Nos volvimos sumamente ingeniosos y solidarios afortunadamente» señaló con un dejo de consuelo.

Recordó que «desde el gobierno dicen que se invirtieron 30 millones, hicieron inauguraciones de obras que no se hicieron y ahora recién empezaron a hacer perforaciones». Costagana reclamó que «el gobernador no contesta, no escucha, pide paciencia pero la situación es realmente crítica”.

“Los vecinos no tenemos agua y sin agua no podemos vivir, pasamos días enteros sin tener suministro».

«El problema es de gestión, estamos sobre el Acuífero Guaraní no falta agua, falta servicio y faltan obras», concluyó.