Todo listo para la XX Fiesta Provincial de la Miel y II Expo Saladas

Por segundo año consecutivo, la gestión municipal que encabeza el Licenciado Noel Gómez, lleva adelante este importante desafío de la fiesta más importante de Saladas y una de las mejores en la región. Con el apoyo del Gobierno de Corrientes, un trabajo en conjunto a la Cooperativa Apícola y el sector de artesanos y emprendedores, esta edición va seguir marcando el crecimiento.

VENTA DE ENTRADAS Y SILLAS

La misma continúa con precios promocionales hasta el mismo viernes 13, y se podrán adquirir en las boleterías del Complejo Turístico Municipal, donde se desarrolla la actividad, a los valores de 1500 y 2500 pesos para viernes y sábado respectivamente. En boletería, tendrá un gradual incremento por la noche.

También están a la venta las sillas a 500 pesos cada una y cuya ubicación es por orden de llegada.

Es importante señalar que las boleterías para el espectáculo nocturno, comenzarán a funcionar a las 20 horas, y que menores de 12 años, no abonan su entrada.

EXPO SALADAS

La 2ª edición ya cuenta con más 90 participantes y poco más de 100 stands en el predio, donde los artesanos, emprendedores y productores locales, son los protagonistas y expondrán al vecino saladeño y miles de turistas que pasan por el lugar, la producción 100 % saladeña.

Sin dudas, una apuesta al desarrollo de la economía local y que resume en esta fiesta, un trabajo que la gestión municipal lleva adelante todo el año con el sector. La misma inicia a las 15.00 el viernes, mientras que el sábado será desde las 9.00 de la mañana.

ARTISTAS LOCALES

Junto a la 2ª Expo Saladas y durante horas de la tarde, los talentos musicales de la ciudad, deleitarán a todos los presentes con un espectáculo libre y gratuito.

XXIV JORNADAS APICOLAS

Por otro lado, el sábado 14 de octubre tendrá lugar la habitual jornada organizada por la Cooperativa Apícola “Los Azahares” el acompañamiento del municipio y otras instituciones, iniciando a las 9.30 horas (ver programa en la grilla general).

PROGRAMACIÓN COMPLETA

Viernes 13

15.00 – Apertura de la 2ª Expo Saladas

– Artesanos, emprendedores y productores.

16 a 20 hs. Expo Canje

Actividad ambiental coordinada entre el Dpto. de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Cooperativa Corrientes Recicla.

Actuación de artistas locales

José Acosta y su Dúo Arce-Valenzuela

Los Hermanos Monzón

Armando Ríos y su conjunto

José Ramírez el “Gringo del Acordeón”

Festival artístico

21.00 – Vicky Sánchez

21.30 – Los Chaqué Che

22.15 – Grupo Irundy

22.45 – Ballet 7 Lagunas

23.00 – Apertura y bendición

23.10 – Los Semaneros

00.00 – Primer desfile de candidatas a Reina Provincial de la Miel

00.30 – Ángel Picciochi

1.15 – Musical Bohemios

1.50 – Segundo desfile de candidatas a Reina Provincial de la Miel

2.30 – El Mundo

– DJ Cele (Celeste Escobar)

Sábado 14

9.00 – Inicio de la II Expo Saladas (2ª jornada)

9.30 – XXIV Jornadas Apícolas

– 9:40 – Exposición de temas a cargo de alumnos del Anexo ISFD Tatacuá.

– 10:10 – Charla sobre PEC a cargo del Médico Veterinario Jorge Ortovski: Referente Centro Regional INTA Corrientes del PROAPI y del valor agregado del Proyecto Agricultura Familiar, miembro de la Coop. Apícola y Agropecuaria los Azahares Ltda.

– 10:30 – Exposición de temas a cargo de alumnos del ISFD Saladas: «Un dulce regalo de la naturaleza”

Temas:

El concepto de la miel, composición – productoras.

Ciclo de vida y reproducción de las abejas.

Variantes de abejas.

Extracción de la miel.

Beneficios y tipos de miel.

11:00 – Charla sobre propóleo a cargo del Experto Apícola José Núñez Camelino: Productor Apícola, criador de reinas e inseminador, ex – Profesor Apicultura y Jefe de la división Industrias de la Granja de la Esc. Regional de Agricultura, Ganadería e Industrias Afines de la UNNE. Ex – responsable de los cursos de Apicultura del programa Apícola Provincial para CFI y el Fideicomiso. Ex – Asesor de la Subsecretaría de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes. Ex – Representante de la UNNE, ante el Concejo Prov. Apícola de Ctes.

12.30 – Resumen sobre el estado actual de la producción apícola en la región a cargo de representantes de Coop. Apícola y Agropecuaria los Azahares Ltda. y Unión Apícola Coop. Ltda. Bella Vista.

9 a 18 hs. – Expo Canje

Actividad ambiental coordinada entre el Dpto. de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Cooperativa Corrientes Recicla.

15.00 – Actuación de artistas locales

El Rey de Loma Alta

Batallita y sus Chamameceros

Conjunto Cuarajhú Rapó

Los Paisanos

Festival artístico

21.00 – Luisina González

21.30 – Juan Pablo Barberán

22.00 – Gente de Ley

22.40 – Ballet Municipal «Ramón Paulino Feü»

23.00 – Amandayé

23.40 – Compañía de Danza Numen

00.00 – Lázaro Caballero

2.00 – Ángela Leiva

3.15 – DJ’s «Elías Roso» y «17»