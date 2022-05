Saladas: Se juega la 4ª fecha del Torneo Interbarrial «Malvinas Argentinas»

Este sábado 28 de mayo, se disputará una nueva jornada del certamen organizado por el municipio a través de su Dirección de Deportes y Recreación. En la ocasión, la competencia llegará por primera vez a dos parajes rurales muy importantes de la ciudad, Anguá y Santo Domingo, con el objetivo del mismo de jugar en todos los sectores de Saladas.

La programación es la siguiente:

Cancha: paraje Anguá

13.30 – Vélez vs. Itatí (Cortada Bolaño)

15:00 – San José vs. Industrial I

16:00 – Don Bosco 2 vs. Luz y Fuerza

17:00 – Anguá vs. San Lorencito II

Cancha: Santo Domingo

13:30 – Indusmadera II vs. Industrial II

15:00 – 50 Viviendas vs. 2 de Noviembre

16:00 – Don Bosco I vs. Indusmadera I

17:00 – Barrio Itatí (Panchita Insaurralde) vs. Santo Domingo

Por otra parte, se recuerda que el fin de semana pasado, se jugó la 3ª fecha en canchas de los barrios Industrial y San Lorencito, con interesantes partidos, goles y mucha emoción.

Estos fueron los resultados y las posiciones actuales en cada zona:

Cancha: Barrio Industrial

• Vélez (4) – San Antonio (1)

• 50 Viviendas (0) – Indusmadera I (2)

• Barrio Itatí (Cortada Bolaño) (2) – Barrio Industrial I (0)

• Santo Domingo (1) – Barrio Industrial II (0)

Cancha: San Lorencito

• 57 Viviendas (2) – 2 de Noviembre (2)

• La Loma (0) – Luz y Fuerza (0)

• Don Bosco II (2) – San Lorencito II (1)

• Barrio Itatí (Panchita Insaurralde) (2) – San Lorencito I (0)

Posiciones

Zona A

Itatí Cortada Bolaño 4 pts. (+4)

Vélez 4 pts. (+3)

San José 2 pts. (+1)

Industrial 2 pts. (-1)

San Antonio 0

Zona B

Don Bosco I 4 pts. (+4)

Indusmadera I 4 pts. (+3)

57 Viviendas 3 pts.

2 de Noviembre 1 pto.

50 Viviendas 0

Zona C

La Loma 4 pts. (+2)

Luz y Fuerza 4 pts. (+1)

Don Bosco II 3 pts.

San Lorencito 1 pto.

Anguá 0

Zona D

Itatí Panchita Insaurralde 6 pts.

Santo Domingo 4 pts.

Indusmadera II 1 pto. (-2)

San Lorencito I 1 pto. (-4)

Industrial II 0