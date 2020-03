Saladas anunció el cierre de todos los accesos a la ciudad

Accesos cerrado, solo se podrá ingresar por Av, Salvador Leyes y Av. Juan Pujol. Los cortes en los accesos a la ciudad se dan de manera preventiva para evitar el ingreso de personas que no son de la ciudad.

El Intendente Rodolfo Alterats dispuso el cierre de los accesos de la ciudad, como medida para evitar la propagación del Coronavirus.

Se suma así a otras ciudades y provincias que han decidido bloquear el deambular de los/as vecinos/as. Solo podrán ingresar quienes sean residentes.

De cara a un fin de semana largo y en medio de una pandemia, el Intendente de Saladas Rodolfo Humberto Alterats dispuso bloquear los accesos a la ciudad, no permitiendo el ingreso de quienes no sean residentes.

«La responsabilidad de todos es que no haya circulación de gente, desde el Municipio pedimos a aquellas personas que tenían pensado visitar la ciudad que no vengan. Vamos a cerrar todos los ingresos a la ciudad a partir de este domingo 22 de marzo, solamente podrán ingresar los residentes o personas que trabajen en Saladas», y provisiones con un estricto control, informaron.

Desde la Municipalidad se advirtió que habrá controles de ingreso en cada uno de los accesos, Av Salvador Leyes y Av Juan Pujol. «Pedimos y recomendamos reducir la circulación al mínimo posible. Este esfuerzo requiere de todos y es por el bien de cada uno de nosotros», indicaron.

ACCESOS CERRADOS, si no residís o no trabajas en Saladas, No podrás ingresar a la ciudad. YoMeQuedoEnCasa.