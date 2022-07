Saladas albergó un Zonal de los Juegos Correntinos Deportivos

Participaron delegaciones de Mburucuyá, San Roque, Colonia Pando, Concepción del Yaguareté Corá, Pago de los Deseos, Tatacuá y por supuesto, Saladas.

La actividad se concentró en el Polideportivo Municipal, jugándose los encuentros de fútbol y hockey en el estadio “Ramón Filomeno Verón”, mientras que, el ajedrez en el albergue deportivo.

La delegación deportiva de Saladas clasificó al Provincial en: Ajedrez Sub 14, Carlos Ramírez y Elías Arregín; Hockey Femenino Sub 16, ganándole el mano a mano a Mburucuyá; y el fútbol 11 en Sub 14 masculino. Solamente no se clasificó en Fútbol 11 Sub 16.

El trabajo de coordinación estuvo a cargo del equipo de profesores y personal de la Dirección de Deportes y Recreación municipal, a cargo del Dr. Juan Ángel Vera, acompañado de personal de Acción Social en la atención y almuerzo de las delegaciones visitantes, sumado a la supervisión general de la Secretaría de Deportes de la Provincia de Corrientes, órgano rector de la competencia clasificatoria a los Juegos Nacionales Evita en Mar del Plata.