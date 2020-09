Romina Malaspina habló de su accidente: «Me quedé dormida»

En un primer momento, la conductora negó la situación, pero a medida que empezaron a aparecer imágenes en Twitter en la que se notaba que era ella quien estaba dentro del vehículo chocado, la mediática finalmente confesó ser ella quien tuvo el accidente.

A través de la misma red social aclaró: “Hola. A todos los que se preocupan por mí, les cuento que estoy bien, gracias a Dios. En reposo en casa. Más por el susto que por lo que sienta físicamente. Les agradezco de corazón su preocupación”.

Y después, reconoció en un audio que le envió a Nosotros a la mañana: “Me quedé dormida. Yo, con el noticiero, me acuesto tarde. Me levanté muy temprano, y en el camino a casa me quedé dormida«.

Por otra parte, Romina Malaspina explicó las razones de por qué, en un principio, decidió desmentir la información al decirle a algunos portales que ella no era la protagonista del accidente, situación que después se comprobó. «Lo negué por mi familia, porque sabía que mi mamá se preocupa mucho. Ella sabía que venía muy estresada y me venía diciendo que tuviera ojo. Como que lo venía advirtiendo y efectivamente me pasó”.

Por último, la ex Gran Hermano hizo un mea culpa después del susto que se pegó: «Me pasé de rosca con el tema de dormir poco. Y acá estamos, con las consecuencias. Gracias a Dios no me hice nada. No estoy herida ni nada y ya está todo solucionado con el tema del seguro”.