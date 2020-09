Romina Malaspina habló de la versión de romance con Ecko

Mercedes Ninci le preguntó a la conductora si comenzó una relación amorosa con el trapero y ella no eludió la consulta.

A mediados de agosto, Vicky Braier, popularmente conocida como Juariu en Twitter y por su labor como panelista en Bendita, le dio visibilidad a un explosivo rumor de romance entre Romina Malaspina y el trapero Ecko, luego de los guiños de ambos en las redes sociales y de una llamativa foto que el cantante subió a Instagram, de la conductora de Canal 26 recostada en la cama.

«Romina Malaspina está con Ecko», anunció Juariu, tras hacer una minuciosas investigación virtual.

Siendo nuevamente noticia por protagonizar un choque, Mercedes Ninci se comunicó vía WhatsApp con Malaspina para preguntarle cómo estaba tras el accidente de tránsito y no perdió la oportunidad de consultarle por el rumor de romance con el joven cantante.

«Yo le pregunté ‘¿ibas a trabajar o volvías de alguna salida?'», dijo la panelista de Bendita. Y Romina le respondió: «Sí, tenía una producción con una marca, temprano, y por la noche no estoy pudiendo conciliar el sueño. No descansé casi nada y, obviamente, no pude hacer la producción».

Entrando en el plano amoroso, Ninci agregó: «¿Venías de estar con Ecko?». «No, venía de mi casa», contestó la conductora. No conforme con la respuesta, Mercedes Ninci puntualizó: «¿Estás de novia con el rapero?». Y la respuesta de Romina fue sugerente: «No, no tengo en mente estar de novia, por ahora».

Lo concreto es que Ecko convocó a Romina Malaspina para que sea la protagonista del videoclip Mujer, en el que los besos y las sensuales escenas en la cama de la postal que desató el rumor de romance forman parte del clip. ¿Fue una movida promocional o nació el amor entre ellos?

Fuente: Ciudad.com.ar