Rod Stewart rechazó una suma millonaria para tocar en el Mundial de Qatar 2022

, le dijo el legendario cantante a The Sunday Times.

Dua Lipa pidió que Qatar cumpla con los derechos humanos

La cantante británica salió a aclarar en las últimas horas que no estará en la fiesta inaugural del Mundial Qatar 2022 con un posteo en su cuenta de Instagram: “Hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Qatar 2022. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo. Estaré animando a Inglaterra desde lejos. Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol”.