Revés para Putin: diplomático ruso ante ONU renunció «avergonzado» por la invasión a Ucrania

«No es sólo un crimen contra el pueblo ucraniano, sino también quizás el más grave crimen contra el pueblo ruso», expresó el ahora ex consejero Boris Bondarev.

Con duros términos hacia el gobierno de Vladimir Putin, un diplomático ruso ante las Naciones Unidas (ONU) presentó su renuncia al sentirse «avergonzado» por la invasión de su país a Ucrania. Se trata de Boris Bondarev, quien se desempeñaba como consejero de la representación permanente de Rusia ante la ONU.

El ahora ex funcionario sostuvo que «la guerra agresiva desatada por Putin contra Ucrania, y de hecho contra el mundo occidental, no es sólo un crimen contra el pueblo ucraniano, sino también quizás el más grave crimen contra el pueblo ruso«, afirma en la carta, publicada por el embajador holandés Robert Gabrielse.

«En 20 años de mi carrera diplomática he visto diferentes giros de nuestra política exterior, pero nunca me he sentido tan avergonzado de mi país como el 24 de febrero de este año», expresó Bondarev, en una carta que fue publicada por el embajador neerlandés Robert Gabrielse. La renuncia, que según varias fuentes citadas por el sitio DW no es la primera de un diplomático ruso por los mismos motivos, debería animar a otros colegas a seguir su ejemplo, dijo el director de UN Watch, Hillel Neuer.

«Estados Unidos, Reino Unido y la UE deberían liderar el mundo libre y crear un programa para animar a más diplomáticos rusos a desertar, ofreciéndoles protección y seguridad financiera y un lugar donde establecerse», sostuvo Neuer. Entre diciembre y febrero pasados los diplomáticos rusos repetían al unísono que el eventual ataque de Ucrania a Rusia era un disparate, pero desde el 24 de febrero pasaron a comentar que la invasión era inevitable.

«No todos los diplomáticos rusos son belicistas. Son razonables, pero tienen que mantener la boca cerrada», afirmó Bondarev. «Empecé a imaginar esto hace unos años, pero la escala de este desastre me ha llevado a hacerlo», contó el diplomático, que ya busca trabajo desde su cuenta de la red Linkedin, quien le envió su carta de renuncia a otros 20 diplomáticos.

Sobre el Ministerio de Relaciones de Rusia expresó: «Se ha convertido en mi hogar y mi familia. Pero simplemente ya no puedo compartir más esta ignominia sangrienta, estúpida y absolutamente innecesaria«.