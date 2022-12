Réplica de Soto Dávila: «Pusieron a declarar contra mí a narcos a los que hice detener”

El ex juez federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila, respondió a las acusaciones sobre los supuestos audios donde narcotraficantes hablan de supuestos pagos al magistrado: “No me hago cargo de lo que pueda decir un “narco”, respondió.

Consultado al respecto el ex juez federal, Carlos Soto Dávila manifestó; “No me hago cargo de lo que pueda decir un ‘narco’; ellos bien no van a hablar del juez que los persigue y encarcela. De hecho, esas escuchas fueron ordenadas por mí, como así que las detenciones de los narcos más importantes de la zona fueron llevadas a cabo por quien les habla, es un dato duro que no puede ser contrastado”.

Explicó además que “lo que se advierte en esta causa y que ya lo he denunciado, es una penetración, una connivencia entre el narco y el MPF, con el fin de quedarse con el Juzgado, y que, para ello, el Ministerio Público ha beneficiado ilegalmente tanto a Marín como a la mujer y a otros narcos sobre los cuales daré nombres oportunamente. Estos beneficios ilegales están documentados por lo que lo que digo puede comprobarse perfectamente. No hubo coimas, ni negociación alguna”.