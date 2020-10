Repercusión Nacional, Gustavo Valdés, por usurpaciones de tierras: “Espero que no sea una metodología política”

En declaraciones a la prensa, el gobernador Gustavo Valdés se refirió a la problemática nacional de la toma de terrenos privados. “Espero no sea una metodología política que avasalle a la propiedad privada, sino no vale el esfuerzo ni el ahorro”, sostuvo el Mandatario provincial.

“Hace unos años participé como Ministro evitando tomas de tierra. Espero no sea una metodología política que avasalle a la propiedad privada, sino no vale el esfuerzo ni el ahorro. No se puede cambiar el sistema de propiedad que se garantiza en la Constitución Nacional”, dijo Gustavo Valdés.

“A la propiedad privada debemos defenderla en todos los poderes. Hay que estar atentos porque no podemos cambiar nuestro sistema de defensa de la propiedad privada”, insistió

Pandemia en Corrientes: Valdés descartó nuevas restricciones pero pidió “responsabilidad social”

“Nadie se alegra por tener un caso. Pero nuestros números son razonablemente bajos comparando con provincias vecinas. No cortamos la transitabilidad en la Provincia. La situación está controlada, no está desbordada. Tenemos entre 30 a 50 casos diarios lo que nos permite previsibilidad”, dijo

“Ganamos tiempo e invertimos en salud pública. Eso nos permite tener movilidad y eso nos permite tener desarrollo económico y entonces podemos equilibrar entre economía y salud. Tenemos que tener todo controlado y evitar que la enfermedad se expanda”, agregó.

“Debemos dar pasos seguros, ir paso a paso, para que la pandemia no se escape”, insistió Valdés.

“El control y el cuidado que tenemos hoy nos dan esos números. Hay que tener cuidado en sumar actividades pero por ahora no evaluamos otras restricciones”, anticipó.

Más controles en la noche

Valdés también dio detalles sobre la situación compleja que se vivió la semana pasada en la noche correntina: “tenemos que tener conciencia y evitar las fiestas clandestinas que afectan contra la población. Entendemos la necesidad de diversión, pero debemos hacerlo de manera acotada”

“Vamos a realizar operaciones con la Policía. Y si es necesario vamos a clausurar para evitar aglomeraciones”, precisó.

Números reales

“Tenemos que decir exactamente la verdad. Y eso lo hacemos desde el principio. Nuestros datos son reales y están cargados en nuestras páginas. Lo que informamos son los casos reales. Debemos ser veraces y seguros. Y la población debe creer en sus gobernantes. Somos estrictos en eso”, analizó

Respecto a los cuidados de la población graficó: “hay gente que se cuida más y otros menos. Pero no podemos estar con un policía en cada casa. El peligro está latente. Los contagios son reales. Los 36 muertos son reales”.

“Corrientes debe ser la provincia con más tiempo en fase 5 y debemos mantener esa situación sin perder el control”, agregó.

Recursos nacionales

Al referirse puntualmente a la discusión con Nación por recursos advirtió: “transitamos hacia el centralismo de los recursos y eso nos preocupa”

Vuelos a Corrientes

“Vuelos vamos a volver a tener. Pasamos el protocolo a la Secretaría de Transporte de la Nación. Será uno por semana. Vamos a empezar a movernos de otra manera pero con precaución. Debemos acostumbrarnos a la normalidad que se viene” , dijo Valdés.