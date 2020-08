Renunció Shinzo Abe, primer ministro de Japón

Es el premier con más tiempo en el cargo de forma ininterrumpida en la historia de su país, con 2.799 días consecutivos. Informó que tiene colitis ulcerativa, una enfermedad intestinal inflamatoria crónica que ya lo forzó a dejar el poder en 2007.

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, renunció este viernes a su cargo por problemas de salud, luego de varias semanas de especulaciones en relación a su estado. «Como ya no estoy en condición de responder con confianza al mandato de los ciudadanos, he decidido que debería no seguir en el puesto de primer ministro», sostuvo el propio Abe en conferencia de prensa.

Explicó que estaba sufriendo de nuevo colitis ulcerativa, una enfermedad intestinal inflamatoria crónica, que ya le forzó a dejar el poder en 2007. «Voy a continuar cumpliendo mis funciones hasta que un nuevo primer ministro sea nombrado», añadió.

Abe dijo estar «profundamente triste» de dejar su puesto un año antes de la fecha prevista y en plena crisis del coronavirus.

El primer ministro más longevo

Nacionalista y pragmático, Abe había batido recientemente el récord absoluto de longevidad como primer ministro de Japón. Llevaba en el cargo 2.799 días de forma ininterrumpida al frente del Gobierno.

Tras un paso fallido por el poder en 2006-2007, acortado por una serie de escándalos y por su enfermedad del intestino, Abe volvió a la jefatura de gobierno en diciembre de 2012. Cerraba así el periodo en el que la centroizquierda ocupó el ejecutivo, entre 2009 y 2012, marcado por los luctuosos sismo y tsunami de marzo de 2011, que originó la catástrofe nuclear de Fukushima.

«Abenomics»

Con el anuncio de su renuncia como primer ministro por motivos de salud, Abe deja inacabado uno de sus proyectos estrella, el «Abenomics», un mastodóntico programa de estímulo que pretendía reactivar la economía japonesa para volver a colocarla entre las primeras del mundo.

Al retornar al poder en diciembre de 2012, Abe presentó un programa basado en «tres flechas» -el concepto se inspira en una conocida leyenda folclórica medieval de la región de la que es oriundo-: reformas estructurales, aumento del gasto público y un volumen de flexibilización monetaria por entonces no visto hasta la fecha.

Al «Abenomics» se le puede atribuir un crecimiento sostenido del PIB durante casi una década o una estabilización del índice de deuda a ingresos en el sector público, pese a la recesión que ha generado la pandemia de covid-19 en el archipiélago.

Los posibles sucesores de Abe

El nuevo jefe de gobierno será probablemente el vencedor de las elecciones por la presidencia del Partido liberal-demócrata, dirigido actualmente por Abe.

El primer ministro no quiso referirse al tema de su posible sucesor en la rueda de prensa y afirmó que «todos los nombres que circulan hacen referencia a personas muy capacitadas».

El portavoz del gobierno, Yoshihide Suga, y el ministro de Finanzas, Taro Aso, suenan con fuerza como posibles sucesores.