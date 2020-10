Recién divorciado, el guiño de Alejandro Sanz a Tini Stoessel: «Guapísima»

Alejandro Sanz atraviesa un gran momento profesional. Durante todo el años viene trabajando con mucho éxito como coach en «La Voz» España, el concurso de talentos presentado por Eva González por cadena Antena 3.

Con respecto al plano personal, acaba de alcanzar un acuerdo de divorcio con Raquel Perera. En este sentido, el cantante se ha mostrado muy discreto y ha preferido no dar detalles de su guerra judicial con su ex mujer. Sin embargo, se ha publicado que el artista pasará mensualmente a la empresaria cerca de 10.000 euros en concepto de manutención de sus hijos.

En este contexto, a principio de año, Tini Stoessel viajó a España para realizar una participación especial en el reality show, en donde ofició como co coach del equipo de Alejandro Sanz. A pocos días de que se estrenen los programas donde ella participa, el artista madrileño utilizó su cuenta de Instagram para expresar su admiración por ella.

«Se abre oficialmente la lista de razones por las que me siento tan afortunado de tener a Tini como ‘cocoach'», escribió él al compartir un video en donde resalta algunas virtudes de Tini. «Una mujer talentosa, buena persona, trabajadora, inteligente, guapísima», dice en el pequeño clip en donde aparecen juntos. «No he podido seguir porque se me acababan las manos para enumerarlas. Tres días para los asaltos», agregó finalmente.