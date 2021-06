Raúl Martínez también decidió bajarse como precandidato a Intendente de Goya

El dirigente ucerreista y actual director del Hospital Regional de Goya, Raúl Martínez, anunció que “este fin de semana tomé la decisión de no seguir con mi precandidatura. Es una cuestión personal. Lo más importante para mí siempre es mi familia con la cual charlamos la situación”, expresó.

Martínez es el segundo de los precandidatos de la Unión Cívica Radical que toma la decisión de bajar su postulación a la Intendencia de Goya. El viernes, Aldo Ferezín, había anunciado públicamente igual decisión. Descontando a Mariano Hormaechea, a quien se lo sindica como el que contaría con el apoyo del propio jefe comunal, no se sabe que determinación adoptarían Samuel “Kike” Caneva, Diego Goral y Cristian Vilas, los otros tres precandidatos a Intendente por la UCR.

“Se armó mucho revuelo en su momento de diferentes situaciones cuando yo conté mis aspiraciones. Algunas, un poco exageradas. Y después hubo reacciones de diversas personalidades de todo el ámbito político. También vi muchas mezquindades con respecto a esta situación de diversos lugares”, sostuvo Raúl Martínez.

REUNION CON OSELLA

En diálogo con el programa “Haciendo camino” de Radio Power, comentó luego que “hoy (por ayer) tuve una charla con Ignacio (Osella). Yo no iba a ser una piedra en la discordia con respecto al movimiento político que formo parte hace muchos años. Nunca fue la intención tampoco esa. Pero, además, en lo personal, tuve muchas “peleas” internas conmigo mismo. No por la convicción sino por un sinnúmero de situaciones que uno por ahí no la ve de una manera y aparecen. Entonces tomé la decisión con la familia para no seguir adelante con esto y por supuesto apoyar al movimiento político que venimos llevando adelante hace muchísimos años”, señaló el dirigente.

Remarcó que “esa es la decisión firme que tengo y seguiré trabajando desde el lugar que me toque, no importa dónde. Hoy me toca seguir al frente del Hospital no se por cuanto tiempo. Lo importante es que voy a seguir aportando en el espacio que estoy. Y a partir ahí seguiremos trabajando para llevar adelante un proyecto político tanto en la ciudad como en la provincia con el que siempre estuve de acuerdo más allá de que sea yo u otro correligionario o un dirigente de otro partido político, lo voy a apoyar como corresponde”.

“FUE UNA DECISIÓN EXCLUSIVAMENTE PERSONAL”

Consultado respecto a si la decisión la tomó en forma personal o hubo algún pedido del Intendente (Ignacio Osella), del gobernador (Gustavo Valdés) o del presidente de la UCR Provincial (Ricardo Colombi)?. “No, no. Esta fue una decisión exclusivamente personal”, afirmó.

“Estuve con Ignacio charlando en varias oportunidades y en ningún momento se habló de esa situación. Siempre hablé de las aspiraciones que tenía, nunca discutimos mi precandidatura”, indicó

Y agregó: “Con el gobernador tampoco he hablado desde hace un tiempo largo a esta parte. Nadie me pidió en ningún momento que lo haga. Esta es una decisión mía, personal. No porque alguien me lo haya pedido, aparte yo no lo permitiría que lo haga”, dejó en claro. Y consideró que “las decisiones personales tienen que ser respetadas y tiene que ser puestas en la balanza al momento de decidir ciertas cosas”.

Como quedó su situación en el Hospital tras la presentación de su renuncia?, inquirió entonces el periodista. “Al no aceptar todavía la elevación que yo hice de mi renuncia, queda ahí, por lo tanto, queda vigente el decreto de mi nombramiento al frente del Hospital. Voy a seguir hasta el día que me lo digan. No tengo ningún inconveniente. Para mí es un compromiso asumido con gran responsabilidad desde el primer día y lo voy a hacer hasta el último instante que me toque. Mientras tanto sigo trabajando, sigo gestionando, estoy en comunicación con el ministro (de Salud, Ricardo Cardozo), con todos los funcionarios del Ministerio de Salud Pública, seguimos trabajando con todo lo que conlleva la gestión del hospital público. Y si en algún momento me dicen que me reemplazan no hay problema seguirá otra persona y yo tomare el lugar que me corresponda”, concluyó el doctor Raúl Martínez.-

Fuente: Power Noticias