Ratificaron la denuncia contra un conductor de TV de Corrientes por violencia de género

La expareja de Marcos Cremades, el conductor de TV denunciado por un caso de violencia de género, habló con el diario Norte de Corrientes. Dijo no tener custodia policial en su casa. El periodista hizo su descargo en las redes: «Estoy muy dolido con todo esto», manifestó.

«Camila» es la expareja de Cremades.

Tiene con él dos hijos (el que nació hace un año y el que está gestando desde hace 3 meses). Habló con Norte de Corrientes y contó el drama que le toca vivir.

Desde el do­mingo, cuando la Policía de Corrientes evitó algo peor, la puerta de entrada a la casa por el garaje está rota: esa vez -según consta en la denuncia- Marcos Cremades, conocido conductor de televisión y concubino de la mujer (cuya identidad ha sido modificada para preservarla), la rompió a empujones, patadas y hasta cabe­zazos.

“Los golpes eran cada vez más fuertes hasta que abrió la puerta, yo ya estaba comunicada con la Policía, escondí el teléfono cuando estaba adentro, lo escondí porque iba a sacármelo: tenía a mi bebé en brazos y él me insultaba desde de­masiado cerca”, relató la denunciante.

“Si no lo detienen se complica seguir así. No tengo custodia policial, nadie nos cuida, sólo hay un sereno y los domingos no viene”, contó y aseguró que no ha­bía recibido llamados ni visitas de la Fiscalía o del Juz­gado en turno. Tampoco del acusado.

De la narración surge que el romance entre ambos comenzó en 2018, convivieron en un edificio céntrico durante parte de ese año. Ca­mila perdió su primer emba­razo en uno de esos accesos de furia, para entonces ya habituales en su compañero cuando mezclaba bebidas entre sí o con estupefacien­tes.

“Cuando estaba embara­zada decía que yo me acos­taba con alguien más, yo no podía ni salir a caminar a la plaza que teníamos cerca, no podía ir ni de compras sola. Me prohibió que vea a mis amigas, a mi familia, a mi mamá nunca la quiso. Me revisaba el celular”, evocó. Pese a todo decidieron continuar y Camila volvió a quedar embarazada dando a luz a un varón, al que llama­remos Enzo. “Rompí bolsa a las 33 semanas, Enzo estu­vo un mes más internado. Cuando volví a casa, Marcos estaba recontrapeor, acelerado y nervioso”.

“La puerta quedó rota y momentáneamente no tengo para pagar una nueva, la arreglamos como pudimos. Me siento desprotegida: él puede entrar porque se llevó uno de los juegos de llaves de la casa, del garaje y de la puerta de entrada. Si no lo detienen se complica seguir así por­que acá quedó su moto y va a querer buscarla. No tengo custodia policial, nadie nos cuida, sólo hay un sereno pero los domingos no viene”.

La respuesta de Cremades

A través de su cuenta de Facebook, el periodista Marcos Cremades se refirió a la situación personal que atraviesa y remarcó que «todos somos malos en una historia mal contada».

«Me acusan sin saber la verdad. Todos somos malos en una historia mal contada. Les pido a mis amigos a la gente que me quiere que me ayude a seguir adelante hoy mas que nunca necesito ser valiente y aclarar la verdad», escribió el miércoles por la noche el periodista Marcos Cremades, a través de sus redes sociales.

Cremades fue acusado de un hecho de violencia de género y al respecto señaló que se trató de «una discucion familiar. Jamas le pegué a una mujer jamas. Me acusan sin saber la verdad», afirmó.

Comunicado de entidades sociales

Agrupaciones sociales y entidades afines dieron a conocer un comunicado que titular «Basta de violentos en los medios de Corrientes», el cuál expresa textualmente:

Las personas abajo firmantes, periodistas. trabajadoras de prensa y comunicadoras de Corrientes, denunciamos el encubrimiento de los propietarios de medios/encargados y jefes de las redacciones de proteger y encubrir a violentos.

Recientemente se conociO que an presentador de as canal de televisiOn de Corrientes se encuentra prof ugo por violentar a su expareja, quien ya lo denuncio por violencia y hacia quien tenia una orden de restriccion de acercamiento por parte de la Justicia, luego de reiteradas y sisternatica agresiones.

Entendemos los procesos de comunicacion y prensa como mecanisrno imprescindible para la construccion ciudadana y soberana, por eso nos parece siniestro que personas como el integren medios de comunicacion de alto alcance. Estos medios son habitualmente la forma en que mucha genie se informa de lo que pasa en la provincia.

Con el avance del movimiento feminista a nivel global y tambien local no podemos hacer oidos sordos a la situacion que nos atraviesa como trabajadoras de prensa, donde nuestros companeros son muchas veces violentos que dejan que el entramado patriarcal y machista subsista en nuestros lugares de trabajo, donde se persigue a las companeras por plantar posturas feministas y a los violentos se los encubre y festeja.

Hay que tenet en cuenta tambien que estos personajes rnisoginos tienen una forma de accionar conforme a sus ideas del medioevo y no escatiman en enunciarlo al ace o hacer de ello una practica cotidiana con sus companeras de trabajo o mujeres a las que les toca entrevistar.

Las periodistas de Corrientes vivimos situaciones de acoso. vulneracion de derechos y ninguneo permanente. Cuando denunciamos estas situaciones sornos cuestionadas por considerarnos «exageradas» o «conflictivas». Se persigue constantemente a companeras sindicalizadas o que plantean criticas a las patronales. La situacion de la prensa en Corrientes es critica, con sueldos de harnbre y jornadas laborales extendidas, sin reconocimiento monetario por las horas extra. La gran parte de las personas que trabajan en prensa Ilegan a sostenerse con dos o tres trabajos. La situacion Sc agrava con las companeras que decides maternar, ya que muchas has tenido problemas por amamantar en lugares de trabajo o donde no estan dadas las condiciones para garantizarles este derecho a las trabajadoras.

Los dirigentes varones de la Asociacion de Periodistas hacen oidos sordos a los reclamos de las y los trabajadores de prensa. no solo en las demandas por recomposici6n salarial por los sueldos miserables que se perciben, sino por la inaccion ante situaciones de a base de poder. Son las mujeres de la Asociacion quienes movilizan los reclamos.

En las redacciones son comunes las situaciones de bastardeo hacia las mujeres. ya sea con chistes machistas que se efectoan at aire o internamente. como tambien se menosprecia nuestra formacion, principalmente cuando los planteos tienen que ver con el avance de los derechos de las mujeres y las disidencias. como la lucha pot el aborto legal o el lenguaje inclusivo dejando entrever que deltas de tanta ‘pulcritud» solo se esconde el viejo y rancio machismo.

Exigimos que la dirigencia sindical y los medios de Corrientes se aggiornen a los tiempos que corren e introduzcan de manera transversal la perspectiva de derechos humanos.