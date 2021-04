Quién es Javier Cordone, el chofer de un camión de residuos que enamoró a Dani La Chepi: “Lo esperaba más que el sueldo a fin de mes”

TN Show habló con la influencer sobre la relación que le cambió la vida. Cómo se lleva con los hijos de su pareja, que además tiene un pasado como futbolista del ascenso.

La cuarentena de 2020 debido a la pandemia le cambió la vida a todo el mundo. Muchas parejas se separaron, algunas personas tuvieron que reinventarse para poder sobrevivir y otras sufrieron las consecuencias de la enfermedad. A Dani La Chepi, una de las participantes de MasterChef Celebrity (Telefe), el encierro le permitió conocer a su novio, como contó este domingo. En diálogo con TN Show, la influencer dio más detalles sobre la relación que la une a Javier Cordone, un chofer que maneja un camión de recolección de residuos y que, en el pasado, fue futbolista del ascenso.

Daniela Viaggiamari, como es su nombre completo, recordó que el amor nació a partir de una iniciativa que tuvo su hija Isabella, que le pidió que aplaudieran a los recolectores de basura, al igual que a los médicos, cuando se inició la cuarentena. “Todos los días a las 20 ella se ponía en la ventana y aplaudía. Les daba dibujitos o caramelos para sus hijos. Eran 30 segundos que charlábamos a través de la ventana”, recordó.

Con el correr de los días, contó La Chepi, empezó a compartir historias de Instagram donde aparecían los chicos que buscan la basura, Danielito y Eze. “¡Mis seguidoras me pedían sus teléfonos!”, exclamó. Sin embargo, el flechazo con Javier ocurrió un día en el que se bajó del camión a saludar a la pequeña Isabella. “Lo vi y dije, ‘APAAAA’, mirá al chofer, eh. Empezamos a hablar por la ventana pocos segundos y se iba. Lo esperaba más que el sueldo a fin de mes. Me arreglaba cuando pasaba. Mi hija se daba cuenta, pero yo le decía que nada que ver”, relató.

Un día, la influencer se animó a dar el primer paso: le pidió su Instagram y ahí empezaron a intercambiar mensajes. Javier tiene cuenta, pero es privada. “Confirmé que no estaba en pareja y que vivía en donde me había dicho. Después seguimos hablando por teléfono. En pandemia, con todos los horarios cambiados, me dormía a las 5 de la mañana hablando con él. ¡Ya estábamos de novios antes de besarnos!”, bromeó.

La bisagra sentimental entre los dos fue consecuencia de un vino. Un día, cuando Javier pasó por la casa de La Chepi, le llevó un chocolate para la hija y una botella para ella. “Cuando se pueda, lo tomamos”, le anticipó el chofer de recolección de residuos. “Yo me morí de la vergüenza. Era una adolescente de nuevo”, comentó Dani a este medio, que le preguntó si pudo tomarse el vino que le regaló: “Sí. Era un Dadá de chocolate. Horrible, pero le entré como loca. ¡Al vino y a él!”, lanzó, con mucho humor.

El pasado futbolista de Javier Cordone

Cordone, de 45 años, ahora trabaja como chofer de una empresa que recolecta basura, pero en el pasado estuvo relacionado al deporte. Fue un delantero importante del ascenso del fútbol argentino que estuvo en actividad, de acuerdo a lo que cita el sitio de estadísticas BDFA, entre 1997 y 2004. Pasó por Ituzaingó, Estudiantes de Caseros, Deportivo Morón, Atlanta, JJ Urquiza y Barracas Central. En total jugó 253 partidos con 63 goles convertidos, una cifra más que importante para la categoría.

Su cercanía a este deporte es una característica que sobresalió de la forma más íntima dentro de la pareja con Dani. La influencer contó que su papá está postrado debido a un ACV que sufrió hace ocho años, y del que no se pudo recuperar, y que cuando comenzó a salir con Javier iban a verlo y le hablaba de fútbol.

Cuando este medio le preguntó qué era lo que la había enamorado de su novio, explicó justamente eso: “Fue la única pareja que me acompañó a ver a mi papá. Como él era futbolero, Javi le cuenta anécdotas que vivió en Estudiantes y lo hace reír. Eso a mí me mata de amor, porque no tiene ni obligación. El chabón entra, se pone la cofia y está ahí contándole anécdotas a mi viejo”.

Dani no convive con Javier. “Por lo menos por ahora y un tiempo más, no. Nos vemos una semana sí, y una semana no. Creemos que así está bien. Nuestros hijos aún son pequeños y la convivencia se complicaría mucho”, remarcó. Cordone tiene tres hijos, de 20, 14 y 2, y la influencer tiene a Isabella, de 7.

Cómo se ve Dani La Chepi en el futuro junto a su novio

“Más allá de nuestros hijos, nos gusta extrañarnos. Si comés todos los días papas fritas te va a agarrar un ataque al hígado, mejor una semana sí, y una semana no. Esto es lo mismo. No nos queremos empachar”, expresó entre risas. “¿Cómo te llevás con sus hijos?”, buscó saber este portal y sin esquivar la respuesta, reconoció: “No los veo mucho, pero son tres personas divinas y súper educados”.

A La Chepi se le nota el enganche que le provoca estar de novia con Cordone. “Tiene mucho barrio, códigos que compartimos, tanto de amistad como de familia. Es compañero. Desde el primer día que me alienta para que me anime a hacer más cosas con respecto a mi carrera. Se pone feliz, es el primero que me felicita. No me había pasado antes esto. Siempre eran quejas, o competencias o celos”, definió.

“¿Te ves para siempre con él?”, quiso saber TN Show. “Ojalá estemos mucho tiempo juntos y seamos muy felices. Si seguimos negociando como hasta ahora, y respetando la libertad y los tiempos del otro, me veo muy bien con Javi”, cerró la participante de MasterChef Celebrity.