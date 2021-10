Qué dijo la directora del FMI tras reunirse con Alberto Fernández

Kristalina Georgieva destacó el «buen encuentro» que mantuvo con el jefe de Estado en el marco de la negociaciones formales que el mantiene con el organismo.

La directora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, destacó el «buen encuentro» que mantuvo con el presidente Alberto Fernández en Roma, donde se desarrolla la cumbre del G20, y reveló que acordaron «trabajar juntos».

«Buen encuentro con el presidente Alberto Fernández. Acordamos que nuestros equipos deben trabajar juntos e identificar políticas sólidas para abordar los importantes desafíos económicos de Argentina en beneficio del pueblo argentino», escribió en su cuenta de Twitter.

«Buen encuentro con la directora gerente del FMI para avanzar en negociaciones que nos permitan salir del lugar social y económicamente insostenible en donde el gobierno que me precedió dejó a nuestra amada Argentina», había afirmado Fernández, tras el encuentro que se realizó en la Embajada argentina en Italia.

Buen encuentro con la directora gerente del FMI, @KGeorgieva, para avanzar en negociaciones que nos permitan salir del lugar social y económicamente insostenible en donde el gobierno que me precedió dejó a nuestra amada Argentina. Negociar con firmeza es recuperar soberanía. pic.twitter.com/1ejZUHyQLy

— Alberto Fernández (@alferdez) October 30, 2021

Fernández y Georgieva se reunieron para dar continuidad a las negociaciones que está llevando adelante la Argentina con el organismo. Del encuentro, que se prolongó por una hora y media, participaron también el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz.

Good meeting w/President @alferdez. We agreed that our teams must work together and identify strong policies to address Argentina’s significant economic challenges for the benefit of the Argentine people. pic.twitter.com/ExG6j6NKOZ

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) October 30, 2021