Qué dice la última encuesta que llevó alivio a Alberto Fernández tras el escándalo por la fiesta en Olivos

El Presidente recibió un informe secreto con las proyecciones de las urnas para las PASO en un distrito clave: la provincia de Buenos Aires, donde se libra la “madre de todas las batallas”.

Pese al impacto del escándalo de la fiesta VIP en Olivos el Gobierno se esperanza, a poco más de una semana para las elecciones primarias del 12 de septiembre. Aunque varias encuestas le advirtieron al Frente de Todos sobre el efecto negativo en la imagen del presidente Alberto Fernández por la fiesta clandestina, el último informe confidencial que recibió el mandatario da por ganador al oficialismo en la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo a esta encuesta el Frente de Todos vencería en el distrito bonaerense por una diferencia de cinco a siete puntos, con previsiones de victorias por 37 a 32 o 37 a 30. En las elecciones es clave ganar la provincia de Buenos Aires, conocida como “la madre de todas las batallas”. Se trata del distrito con más electores, que concentra cerca del 40% del padrón.

En el oficialismo creen que de concretarse la victoria en provincia de Buenos Aires van a poder compensar las derrotas en otras jurisdicciones como Córdoba, Mendoza y la ciudad de Buenos Aires.

El Presidente recibió el informe confidencial en medio de las fuertes internas, que recrudecieron con la filtración de las imágenes del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez en la cuarentena dura por coronavirus en julio de 2020 en momentos en que estaban prohibidas las reuniones sociales.

En el Ejecutivo hay una furiosa pelea por lo que será el día después de las elecciones legislativas, el 15 de noviembre, por el clima caliente a partir de los enfrentamientos entre el albertismo y el cristinismo. Esto quedó expuesto con la dura frase de la vicepresidenta Cristina Kirchner, que le reclamó en público a Alberto Fernández: “Poné orden en lo que tengas que poner orden”.

El enojo de la vicepresidenta y los cambios que exige

Con internas al rojo vivo Cristina Kirchner reclama cambios en la mesa chica del Presidente, con fuertes críticas puertas adentro para asesores personales y ministros de íntima confianza de Alberto Fernández. Entre los funcionarios en la mira del kirchnerismo duro están el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, el vocero Juan Pablo Biondi y el secretario general de la Presidencia Julio Vitobello, como adelantó TN.com.ar. Por el momento no se prevén modificaciones.

La vicepresidenta está furiosa porque considera que desde el entorno del Presidente la culparon por la filtración de las fotos de la celebración en la residencia presidencial en la que estuvo Alberto Fernández y que generó un terremoto político.

Cristina Kirchner no es la única que reclama cambios, ya que coinciden con estos pedidos el jefe del bloque oficialista en Diputados Máximo Kirchner y el titular de la Cámara baja Sergio Massa. Los responsabilizan de hacer una mala gestión y de no cuidar al Presidente. Por eso Alberto Fernández les envió un mensaje a todos ellos, en un acto en Tecnópolis: “No voy a traicionar a Cristina, no voy a traicionar a Máximo, no voy a traicionar a Massa”.