Puente Pexoa: Los camiones llevaban escombros y no estaban autorizados a cruzar

El intendente de Riachuelo, Martín Jetter, dio su versión de lo ocurrido ayer con los camiones de una empresa privada que rompieron el famoso Puente Pexoa de dicha localidad. Según lo que cuenta el funcionario, dichos vehículos no habrían tenido la debida autorización a circular por el lugar, dada la envergadura de los camiones.

El intendente de Riachuelo, Martín Jetter, explicó en diálogo con Radio Sudamericana algunos detalles del caso del camión que ayer rompió el emblemático Puente Pexoa en dicha localidad. “Estamos muy dolidos por lo que ocurrió. Estábamos atendiendo a los vecinos que están en las inmediaciones, pero nuestro personal se encontró con que el puente estaba roto a causa de un camión de basura. Inmediatamente avisamos a la policía y nos contactamos con un juez, así como también con las autoridades competentes, por la gravedad que conllevaba el tema. A las 15 horas recién se pudo retirar el camión. Lo que nos duele mucho es que el gobierno de la provincia había puesto lo mejor de sí y habíamos inaugurado el año pasado dicho puente. Y que venga de una manera irresponsable un “convoy” de camiones y hagan esto es inaudito”, detalló el intendente.

Por otra parte, agregó: “Según dicen los choferes, estaban llevando escombros a un predio yendo por la ruta provincial Nº8. Tranquilamente pudieron haber accedido a través del camino por San Cayetano. Más allá del daño material, es un daño a la sensibilidad de la gente de Riachuelo”.

Asimismo, Jetter fue contundente con una frase en particular: “Está comprobado que pasaron varios camiones de la empresa antes por el puente. Además, se trataba de un trabajo sin autorización. Ahora voy a hacer una investigación correspondiente al propietario del dueño del predio al que estaban llevando los escombros. Ahora no tengo identificado quién es el propietario de dicho terreno”.

Por último, se mostró dolido por no haber sabido lo del tránsito de los camiones por la zona en ocasiones anteriores. “Vecinos me comentaron que el domingo anterior había pasado algo parecido, y lamento que no hayamos tomado las medidas necesarias. Sinceramente no tenía conocimiento de esto, pero me dicen que en determinada brecha horaria varios camiones pasaron por el puente”, concluyó Martín Jetter.