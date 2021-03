Prohíben la venta de un barbijo y otros productos médicos

La Anmat detectó que se estaban vendiendo por la web barbijos de un único uso y con supuesta autorización de ese organismo, pero eran falsificaciones.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat) prohibió este lunes la comercialización de una marca de barbijos, un equipo para tratamientos de estética y un producto químico. Las prohibiciones quedaron plasmadas en tres Disposiciones que fueron publicadas hoy en el Boletín Oficial.

Así, la Disposición 1909/2021 prohíbe «el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de los productos médicos, con o sin estuche secundario, rotulados como: “dimex indumentaria descartable – BARBIJO DE UNICO USO» cuya venta es «exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias».

Entre sus considerandos la Anmat indicó que el proceso administrativo comenzó a partir de una denuncia «de un particular que había adquirido barbijos descartables que se ofrecían como productos con autorización de A.N.M.A.T., aunque al recibir el producto el usuario constató que no tenían ningún tipo de identificación».

La Anmat constató que aunque su venta libre está prohibida «se ofrecían en el portal de ventas Mercado Libre». Se realizó una inspección y se tomó como muestra «una caja identificada como “DISPOSABLE FACE MASK (NON MEDICAL) – NONALIERGIC – 50 PCS – PRODUCTION DATE OCTOBER 12,200 – SHEIF IME 2 years – manufactured By XIANTAO KANGHUA PROTECTIVE EQUIPMENT CO. Ltd.”

Así el 10 de febrero pasado «se realizó una inspección en sede de la firma DIMEX de CINMOR S.R.L. y se exhibió al socio gerente de la firma, Sr. Fernando Yoffe, la unidad retirada en carácter de muestra; quien luego de observarlas manifestó que el producto original no se comercializa con estuche secundario y que el texto de la unidad sospechada coincide en contenido y distribución con el original aunque la tipografía difiere con la de los rótulos originales».

De acuerdo con Yoffe, «el producto exhibido es un producto falsificado que no ha sido comercializado por la firma que representa».

Por ello determinó que «desde el punto de vista sanitario se trata de un producto falsificado y que se desconoce su efectivo origen y composición no pudiendo garantizarse su calidad, seguridad y eficacia, situación que resulta en un riesgo para la salud de la población».

La Anmat prohibió además por medio de la Disposición 1848/2021 el uso, comercialización y distribución en todo el país, por no contar la empresa comercializadora con la autorización para vender este tipo de equipos, de los productos “STIMPLUS 4.2, marca Biovelia, electroestimulador corporal facial, Ondas Rusas, Cuadradas, tens”; “MULTIONDAS S5, marca Biovelia, electrodos interferenciales Ondas Rusas, Cuadradas, tens, australianas”; “MULTIONDAS P8, marca Biovelia, electrodos interferenciales Ondas Rusas, Cuadradas, tens, australianas” y “POWER 8MW, marca Biovelia, electroestimulador corporal facial, canales rusas cuadradas tens”.

También prohibió por medio de la Disposición 1910/2021 «el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional del producto rotulado como: “Sulfato Ferroso Monohidrato (polvo fino), Marca Askell Química Ltda, nombre de fantasía KR-FERROSO, origen Brasil» por haberse falsificado el certificado de registro de dicho producto y en consecuencia ser ilegal.