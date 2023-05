Productores salen a la ruta por casos de abigeato y cuatrerismo en Santo Tomé

Hay alarma en la zona de Santo Tomé donde los casos se multiplican y las perdidas generales se cuentan por millones. Las autoridades no dan respuestas.

Crece la preocupación entre los productores ganaderos de la zona de Santo Tomé, en Corrientes, donde los casos de abigeato y cuatrerismo crecen de forma exponencial y están generando millonarias pérdidas al sector. Ante esto, el próximo domingo realizarán una mateada de protesta a la vera de la Ruta 14. Las imágenes son más que elocuentes, cada mañana los productores recorren sus campos para encontrarse con restos de animales, como cabezas, patas o vísceras.

Ángel Subizar es productor ganadero de la zona y es uno de los damnificados. En diálogo con Acá te lo contamos, por Radioactiva 100.7, contó lo que está sucediendo en la zona. “En Santo Tomé viene hace rato el tema del robo. Siempre hubo robo, pero era poco. Ahora, desde hace unas cuatro o cinco semanas se multiplicó. Lo que está pasando es que te carnean los animales en pleno campo y te dejan las cabezas, las patas y el espinazo, llevándose todo el resto”, graficó Subizar.

“En mi zona me carnean así, en otras zonas llevan el animal vivo”, explicó, dando cuenta de que la modalidad de robo de ganado varía según la zona. Pero el daño que generan, a la larga, es el mismo. Porque los productores pierden sus piezas. Las pérdidas se cuentan de a miles por semana, ya que los robos se repiten con días de diferencia. “A mí me entraron el jueves pasado y me carnearon cuatro animales. Pasaron tres días más o menos, y para amanecer el lunes me carnearon otros tres más. Así que ahí calculare unos $50.000 para arriba cada animal que perdí”.

Los productores decidieron organizarse para hacerse oir, debido a que no tienen respuestas de las autoridades correntinas al respecto. “Hacemos la denuncia, pero la Policía nos dice que no tienen combustible para salir o no tienen personal. El lunes fui a hacer la denuncia y me dijeron que no tenía personal para tomar la denuncia. Y entonces queda todo en la nada, no hay respuesta y la carne no se encuentra. Sabemos que la carne siempre va para alguna carnicería seguramente, pero bromatología tampoco ni aparece”.

Desde hace meses los ganaderos de la zona están sufriendo este tipo de ataques, y e sienten desolados porque desde las autoridades no hay respuestas ni medidas de prevención. Ellos mismo empezaron a organizarse, a recorrer sus campos de noches, a tratar de monitorear con tecnología sus animales o a electrificar los alambrados que sirven de paso habitual para los malvivientes. Pero nada parece suficiente, los hechos se repiten y las autoridades no responden. Por ello, el domingo saldrán a la vera de la ruta para hacer oír su malestar.