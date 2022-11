Productores rechazaron el dólar diferencial para economías regionales y reclaman medidas integrales

Las primeras reacciones mostraron escepticismo por la falta de precisiones sobre plan anunciado y sus dificultades para una implementación equitativa.

El sector agropecuario reaccionó con escepticismo al plan de dólar diferencial para economías regionales que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, a partir de la falta de precisiones acerca de su alcance y condiciones lo que genera dudas sobre una implementación equitativa.

Pequeños y medianos productores, a quienes estaban dirigidas las medidas, fueron enfáticos en el rechazo, al tiempo que reclamaron medidas de carácter integral para el conjunto del agro en lugar de “parches” para sobrellevar la coyuntura.

En similar sentido de pronunció al Sociedad Rural Argentina (SRA), que reclamó que los anuncios se conviertan en “respuestas reales”.

«Esperamos que los anunciados realizados por el gobierno, acerquen respuestas reales a la difícil situación que atraviesan las producciones regionales por los riesgos climáticos de esta campaña, sumado a unas condiciones macroeconómicas muy duras», sostuvo el dirigente.

Pino remarcó que «es fundamental que las instrumentaciones de estas medidas deben estar al alcance de los productores, de fácil acceso para que la burocracia no sea un obstáculo en esta difícil situación».

El presidente de Federación Agraria (FAA), Carlos Achetoni, afirmó que “se necesitan políticas agropecuarias integrales y de largo plazo” y enfatizó que no es posible “más parches a medida de algunos, que complican a todos y generan cada vez más incertidumbre en general”.

El dirigente subrayó que “el sector no puede seguir deambulando sin políticas públicas claras y ciertas, sin saber con qué nuevo cambio amanecerá mañana”.

En relación a la asistencia de $ 1.500 millones para las provincias afectadas por las heladas, Achetoni destacó el valor de la ayuda pero aclaró que existen diferencias en cada región.

“No es lo mismo Mendoza que tiene 40.000 hectáreas afectadas que otras zonas donde hay 4.000, por lo que quizá haya que revisar el criterio de asignación”, señaló. En esa línea reclamó un trabajo “articulado entre la Nación y las provincias para que el dinero llegue realmente a los productores”.

Al cuestionar el dólar diferencial, Achetoni consideró que “el mercado del vino o el de la fruta son distintos al de la soja”.

“En el caso del vino no se pueden liquidar de golpe las ventas en 40 días. En cuanto a las frutas hoy quizá no hay disponibles para liquidar, porque las cosechas son más adelante y no entran en ese plazo”, graficó.

En consecuencia el dirigente de FAA advirtió que “en el caso del vino, quizá los que podrían beneficiarse con esta medida son los sectores más concentrados que pueden tener para exportar, pero les ponen el condicionamiento de entrar a precios cuidados, cosa que es compleja porque cuando hay faltante de producción esas empresas compensan con aumentos de precios”.

Achetoni insistió en que “no podemos seguir teniendo cada vez más tipos de cambio. Estoy convencido de que no se puede seguir pensando en otorgar tratos preferenciales para cada producto, porque las producciones son múltiples y diversas”.

“Hay que buscar paridad de cambios para evitar esa distorsión, que día a día se profundiza”, recalcó.

En tanto, la Asociación Argentina de Productores Agropecuarios (AAPA) rechazó “de plano toda medida temporal y para un solo sector”.

La entidad sostuvo que “este es un nuevo paliativo que no soluciona nada y apunta a sectores que en muchos casos no han siquiera empezado a cosechar, además de generar un enfrentamiento entre los mismos productores”. AAPA afirmó que “este tipo de medidas son dádivas, asistencialismos que solo tienen el objetivo de patear la pelota para adelante sin abordar los problemas de fondo”.

A su vez, cuestionó los créditos anunciados porque “se fijan plazos que superan el presente mandato presidencial demostrando una vez más el grado de irresponsabilidad de este gobierno”.

“Basta de inventar tipos de cambio artificiales, medidas circunstanciales o regalos como el Fondo para la compra de semillas y fertilizantes. Necesitamos medidas sensatas”, insistió.

En un mensaje directo AAPA afirmó que el sector necesita “dólar libre, retenciones cero para la producción agropecuaria y la incorporación de políticas de Estado que establezcan reglas claras que brinden previsibilidad y no dejen lugar al oportunismo y a la corrupción”.

A su vez, reiteró el pedido “de urgente declaración de desastre agropecuario nacional como consecuencia de la sequía generalizada y las heladas tardías”.