Primeras reacciones positivas a la oferta de canje de deuda de la Argentina: dos fondos ya la aceptaron

Se trata de los fondos Fintech, cuyo dueño es el reconocido financista David Martínez, y Gramercy, que al igual que el anterior ya había participado de los canjes 2005 y 2010.

«Gramercy Funds Management y Fintech Advisory Inc. acogen con beneplácito el anuncio de esta noche por parte de la República Argentina, incluidas las mejoras en los términos y condiciones de su oferta original del 21 de abril de 2020′, expresó el comunicado conjunto que dieron a conocer en las últimas horas.

«Esperamos apoyar la oferta de la Argentina, ya que prevé la sostenibilidad de la deuda y eso es crucial para un crecimiento económico duradero, alto e inclusivo», concluye.

El principal interrogante es qué harán los acreedores agrupados en Ad Hoc y Exchange. Se trata de los bonistas duros liderados por Blackrock y que en las últimas semanas se mostraron reacios a cerrar un acuerdo de canje con la Argentina a pesar de la mejora en las condiciones.

La nueva propuesta fue muy bien recibida por los mercados y eso se notó este lunes cuando las acciones argentinas se dispararon hasta casi 27% en Wall Street y trepaban hasta 18% en Buenos Aires . En tanto, el riesgo país medido por JP Morgan cedía más de 5% a 2.406 unidades, por una fuerte suba en los bonos soberanos en dólares.

La nueva oferta de canje fue presentada esta mañana ante la Securities Exchange Commission (SEC), la autoridad de títulos valores de los Estados Unidos.

En un comunicado difundido ayer el gobierno argentino señaló que «se enviará en los próximos días al Congreso de la Nación un proyecto de ley para reestructurar la deuda pública en moneda extranjera bajo ley argentina en condiciones equitativas al canje propuesto para la deuda en moneda extranjera bajo ley extranjera».

La propuesta indica que «la Argentina revisará los términos y condiciones de la Invitación principalmente para aumentar la contraprestación a ser recibida por el canje de Bonos Elegibles.

Esto se aplicará mediante ciertas reducciones de capital, aumentos de cupones y vencimientos más cortos sobre los Nuevos Bonos que se ofrecen (tal como se define a continuación) y a través de un bono denominado en dólares estadounidenses con vencimiento en 2030 (los «Bonos 1,00% 2030 en USD») o un bono denominado en euros con vencimiento en 2030 (los «Bonos 0,500% 2030 en USD») que se entregará como contraprestación por cualquier interés devengado e impago desde la última fecha en que se abonaron los intereses en virtud de los Bonos Elegibles hasta el 22 de abril de 2020 exclusive».

Más adelante, se señala que se busca «permitirles a los tenedores de los Bonos Elegibles denominados en Euros o denominados en Francos Suizos elegir los Nuevos Bonos denominados en USD, sujeto a los procedimientos de prioridad de aceptación y los límites de los bonos».

El presidente Fernández, sostuvo que «es un esfuerzo enorme el que hemos hecho para cumplir con nuestra palabra. Nuestra palabra era poder hacer un acuerdo que le permita a la Argentina cumplir con los acreedores y que nos permita a los argentinos no postergar más a los que ya están muy postergados«.

«El Gobierno anterior dio a los títulos, insólitas condiciones que el mundo no daba, y les permitió ganancias a esos acreedores que el resto del mundo no les reconocía, yo solo les estoy pidiendo que ganen como ganan en el mundo, no que ganen como Macri los dejó ganar«, advirtió el mandatario en diálogo con FM Milenium.

«La presente oferta, así como el contenido de la propuesta de tratamiento a la porción de deuda en moneda extranjera emitida bajo legislación argentina, constituye el máximo y último esfuerzo que la Argentina puede hacer para con sus acreedores, sin entrar en una dinámica de vencimientos que ahogue la economía y comprometa seriamente la recuperación post pandemia«, destaca el parte oficial.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, expresó a su vez que «hemos hecho nuestra parte sobre la base de un compromiso pleno con el principio de ponerle punto final a la crisis de endeudamiento de una forma sostenible. Esperamos que nuestros acreedores comprendan las restricciones que tenemos, y valoren nuestra voluntad de llegar a un acuerdo que funcione para todas las partes».

La iniciativa argentina plantea «permitirles a los tenedores de Bonos Elegibles emitidos en virtud del Contrato de 2005 canjear dichos Bonos Elegibles por Nuevos Bonos a ser emitidos en virtud del Contrato de 2005; e incluir umbrales de participación mínima como condición para la consumación de la Invitación, cuya condición la República no puede dejar sin efecto».

La propuesta señala taxativamente que «la República extenderá el vencimiento de la Invitación hasta las 5:00 p.m., hora de la Ciudad de Nueva York, del 4 de agosto de 2020 (el «Vencimiento»).

Los nuevos bonos propuestos por el Gobierno Argentino serán emitidos de acuerdo con el siguiente esquema:

* Bonos amortizables con cupón creciente en dólares estadounidenses con vencimiento en 2030: u$s13.800 millones.

* Bonos amortizables con cupón creciente en euros con vencimiento en 2030: €3.100 millones.

* Bonos amortizables con cupón creciente en dólares estadounidenses con vencimiento en 2035: u$s23.000 millones.

* Bonos amortizables con cupón creciente en euros con vencimiento en 2035: €2.800 millones.