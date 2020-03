Prevencion: Cada uno con su mate

Especialistas expusieron cuáles son las nuevas medidas de prevención que deben adoptar los argentinos ante el avance de la enfermedad. Además de asegurar que la bombilla permite el contagio del mal, recomendaron evitar los saludos con besos y manos.

El mate figura entre las costumbres argentinas más extendidas, no sólo debido al gusto por la infusión, sino también a lo que significa socialmente compartirlo. Sin embargo, en tiempos de circulación del coronavirus, es menester dejar de compartir bombilla para evitar posibles contagios.

Hacia finales de febrero, la Corte Suprema de la Nación aconsejaba a los empleados del Poder Judicial dejar de compartir el mate, vasos, alimentos, utensilios, lapiceras y hasta teléfonos celulares, para “disminuir los riesgos de contagio”.

El infectólogo Ricardo Teijeiro explicó que dado que el coronavirus se contagia “por las gotitas que eliminamos cuando hablamos”, el mate puedeser un foco de posible contagio.

Sin embargo, apuntó que la recomendación se profundizará a medida que avance la enfermedad. “Llegará el momento en el que habrá que evitar el contacto, no sólo el mate, sino también los saludos con un beso”. “Si fuésemos Italia, se tendría que haber restringido el mate”, comparó.

La especialista Laura Barcan, jefa de infectología del Hospital Italiano en buenos Aires, consideró que el mate puede ser un foco contagioso. “El virus se transmite por gotas, adentro de las gotitas de salivas que vuelan alrededor de 1,8 metros. Solo se transmite mediante esa gota, o le entra a otra persona o queda en una superficie, por eso es importante limpiar las superficies”, manifestó.

Y acotó que en el mate “uno deja parte de su saliva en la bombilla”, por lo que puede generar contagios. No obstante, aclaró: “Ahora no es necesario evitar el contacto, pero no voy a tomar mate con alguien que venga de Italia”.

Por su parte Gerardo Laube, médico infectólogo, pediatra y docente de la Facultad de Medicina Fundación Barceló dijo que “el mate es un factor que actualmente hay que considerar de riesgo”.

“Lo que se recomienda es que no haya contacto estrecho entre las personas”, afirmó el especialista al tiempo que detalló que con el mate “estamos hablando de patógenos respiratorios que son de alto poder de contagio”.

¿Una sana costumbre?

Evitar compartir el mate se convierte así en un gran desafío. “Será una medida más para prevenir este tipo de virosis respiratorias”, mencionó Laube al destacar que se trata de “una costumbre muy arraigada”.

¿Podrán los argentinos cambiar este hábito? Según el médico, esto “implica educación para la salud”. “En la medida que vayan comenzando las situaciones de contagio eventual o si llegara a existir una situación autóctona de esta particularidad, hay que evitarlo”, insistió el infectólogo.

Pero el mate es no es el único protagonista del denominado contacto estrecho. Laube mencionó también “el beso, el doble beso en algunas provincias y el abrazo” como otras costumbres de las cuales se debe prescindir durante estos días.

Ayer, en conferencia de prensa encabezada por el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, el infectólogo Eduardo López, integrante del comité de expertos convocado por la administración del presidente Alberto Fernández para analizar la contingencia respecto al avance del coronavirus, difundió nuevas recomendaciones para evitar la propagación de la enfermedad.

El Jefe del Departamento de Medicina, del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, solicitó específicamente evitar los saludos con besos en la mejilla y con las manos. También pidió no compartir el mate y tratar de mantener una distancia entre personas de dos metros.

Las recomendaciones fueron difundidas luego de un encuentro que encabezó el presidente Alberto Fernández y del que participaron no solo los especialistas, sino también los integrantes del gabinete nacional y los gobernadores (vía videoconferencia).

López admitió que las medias pueden ser antipática, pero son de mucha ayuda para cambiar hábitos cotidianos en esta etapa de contención en la que se encuentra Argentina. Época