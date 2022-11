Presupuesto Nacional 2023: este miércoles se debate en el Senado

El Frente de Todos bus­cará validar este miércoles el proyecto ya aprobado en Diputados y convertirlo este miércoles 16 de noviembre. Tras haber sido dictamina­do hace 10 días, el proyecto de Presupuesto 2023, que tiene como puntos centra­les la previsión de un gasto global de casi $29 billones, un déficit fiscal de 1,9%, una pauta inflacionaria de 60% y que prevé destinar el 70% de los recursos a rubros so­ciales, será debatido en lo que será una extensa sesión del miércoles. La iniciativa obtuvo el respaldo del inter­bloque oficialista del Frente de Todos.

También se tratará ese día el proyecto que extiende hasta 2027 un paquete de seis impuestos que vencen el 31 de diciembre próximo y que representan, según el Ministerio de Economía, cerca del 40% de la recau­dación total del Estado si se incluyen las asignaciones específicas del IVA.

La discusión en la Cáma­ra alta se redujo a sólo dos jornadas. En la primera jor­nada se hicieron presentes funcionarios del Ministerio de Economía para brindar precisiones sobre la iniciati­va, y la segunda jornada fue una puesta en común para firmar el dictamen.

El proyecto de Presupues­to 2023 fue aprobado por la Cámara de Diputados el pa­sado 26 de octubre, tras una extensa sesión en la que el oficialismo logró el apoyo de la oposición para poder san­cionarlo.

«Después de todas las complicaciones de un año sin presupuesto, creo que los argentinos y argentinas se merecen que nosotros trabajemos en pos de lograr que este presupuesto sea la realidad del año que viene», sostuvo la vicepresiden­ta del bloque del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, al defender el Pre­supuesto presentado por el Poder Ejecutivo.

Por su parte, desde la oposición, el senador de Juntos por el Cambio Víctor Zimmermann expresó su preocupación por la variable macroeconómica y la infla­ción y pidió que el Gobierno ponga en marcha un plan de estabilización.

El entrerriano Kueider -el único ofi­cialista que no firmó el dictamen- se quejó de la resolución de la Secretaría de Ener­gía que subsidiará el costo de la energía a las provincias del Norte Grande durante la temporada estival y se quejó de que su provincia, y otras del centro del país, no es­tarán alcanzadas por los subsidios. Adelan­tó que si la medida los afecta no acompañará con su voto.

En tanto, el rionegrino Al­berto Weretilneck, aliado al oficialismo, recogió el guan­te de las críticas al Presu­puesto por sus previsiones inflacionarias y explicó: «Si uno quiere una inflación de 10%, hay que hacer un pre­supuesto para una inflación del 10%; y me parece hoy que nadie está dispuesto en Argentina a un achique del presupuesto de semejantes características», señaló.