Presidenciable: Figura de la UCR llega a Corrientes y comparó a Macri con Cristina

Facundo Manes, diputado nacional y uno de los que cuenta con apoyo político del gobernador de Corrientes, se presentará esta tarde en la Plaza Cabral. «Lo que necesita Argentina no puede salir ni de Cristina ni de Macri», lanzó quien es medido en las encuestas para una posible candidatura a Presidente. Más tensión en la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC).

El legislador nacional de la UCR y también neurocirujano, está de recorrida por el país. Realiza encuentros con vecinos en las plazas de ciudades y pueblos. Ayer, en Resistencia (Chaco) no tuvo rodeos para apuntar a los referentes de la grieta nacional.

“Lo que necesita la Argentina no puede salir de los extremos, ni de Cristina o de Macri. No puede salir de ahí porque ellos no pueden convocar, más allá de la evaluación que uno tenga sobre ellos, generan 70% de rechazo y eso no va a poder construir ninguna mayoría. También estoy convencido de que no es con la anti política, es con la mejor política”.

No se sabe si en la presentación del legislador nacional, prevista para las 18.30 de este jueves en la Plaza Cabral, estará el gobernador de la provincia quien ya participó de varios encuentros con Manes en diferentes puntos del país.