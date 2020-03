Policía de Corrientes: Alerta sobre estafas telefónicas

Conforme a las directivas emanadas desde el ministerio de seguridad y ordenada por el gobierno provincial, se viene trabajando de manera incesante para hacer cumplir el «Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio» determinado por el gobierno nacional, con sus excepciones justificadas, evitemos inconvenientes quedándonos en casa, salvo situaciones de necesidad y urgencia.

En tal sentido y a fin de evitar que personas inescrupulosas y/o delincuentes oportunistas de esta situación actual, se reiteran las medidas de prevención para evitar engaños telefónicos.

Los delincuentes usan datos obtenidos de la web o guías telefónicas-padrones-redes sociales. Llaman por teléfono a sus posibles víctimas para estafar/engañar.

También, simulan secuestros de familiares, fingen la obtención de premios por parte de distintas empresas (telefónicas, agencia de automotores, etc.). Dicen que termina la circulación de billetes de moneda nacional y por eso tienen que ser cambiados inmediatamente los “viejos billetes”, haciéndose pasar por familiares que están en el banco y/o empleados de entidades bancarias.

Cómo es: la víctima recibe un llamado telefónico a su línea fija de parte de un supuesto sobrino o nieto y otro pariente de acuerdo a la ocasión, donde esa pregunta a la víctima si tiene billetes en pesos y/o dólares, y que montos.

Una vez que tiene esa información, le dice a la víctima que algunos tipos y/o series de billetes saldrían de circulación. Por esto el banco está realizando el cambio de billetes, ofreciendo que personal bancario va a buscar por su casa o en un lugar convenido el dinero.

Te ganaste un premio

El delincuente llama a la víctima seleccionada y le dice que ganó un premio en un sorteo. Generalmente son llamadas de otras provincias que le notifican a la persona que recibe el llamado que fue beneficiado de vehículos o algún artefacto electrónico. Cuando la persona damnificada cree que ganó el premio, pueden existir varias comunicaciones con el estafador o estafadora quien siempre utiliza para comunicarse “celulares con chips” cuya titularidad no puede ser fácilmente determinado quien es titular real, exigiéndole además una determinada suma equivalente a tarjetas telefónicas cuya numeraciones de códigos debes ser pasados al victimario.

Llamadas telefónicas para extorsionar

El delincuente llama por teléfono al azar de celulares desconocidos y/o modo “privado” pidiendo rescate por alguien de familia que supuestamente ha sido secuestrado.

Primero simula que un familiar ha sufrido un accidente, para luego valerse de cierta información de su misma victima donde le dicen que su familiar fue secuestrado exigiendo la entrega de todo bien de valor que pueda tener en su domicilio.

Cómo actúa un estafador virtual

Generalmente él o los estafadores, llaman a un teléfono fijo domiciliario o comercial, pocas veces a un teléfono celular. Le dice a la víctima que un familiar ha sufrido un accidente vial. Este es el momento en que el delincuente obtiene las primeras informaciones respecto de datos físicos o identificatorios del supuesto secuestrado/a proporcionados involuntariamente por el damnificado, ya que en su desesperación para determinar si es o no miembro de su familiar, aporta el nombre, características físicas o ropas que utilizaba.

Después, el delincuente cambia a la conversación diciéndole que tiene secuestrado a su familiar y le exige a la víctima de la estafa que no corte la comunicación para mantenerlo en línea. De esta manera evitaría que no se pueda comunicar con otras personas y averiguar sobre la supuesta persona secuestrada. Permanentemente amenaza con matarlo sino paga el rescate y hasta le hace escuchar una voz pidiendo auxilio, para lograr la atención, preocupación y temor a su víctima, y para lograr el botín deseado.

Algunas sugerencias para evitar el engaño

Hable y recomiende a los chicos y adultos mayores, sobre posibles llamadas de personas extrañas que intentan hacerse pasar como familiar en riesgo de eventuales, secuestros, accidente o intenciones de cambiar dinero.

Recomendar que no existan medidas económicas sobre posibles cambios de moneda

No suministrar, ni aportar datos propios o de familiares, sobre la disponibilidad de dinero.

No acatar la orden de mantener abierta la comunicación con el supuesto secuestrador, debiendo inmediatamente realizar las consultas y llamadas al teléfono de la persona supuestamente secuestrada y/o teléfonos de otros familiares que puedan corroborar la ausencia de la supuesta víctima privada de la libertad.

No aportar al supuesto secuestrador, identidad, características, prendas de vestir, ni otros datos que utiliza el estafador para desarrollar su maniobra y preferentemente, mediante la utilización de otro móvil telefónico, simultáneamente llamar al 911, a la Comisaría de su barrio y/o también al 3794-422931 (Delitos Complejos)