Poder Judicial: El proyecto de Cristina para intervenir Jujuy sobrevuela Corrientes

El oficialismo en el Senado Nacional abrió el debate sobre el proyecto de ley que establece la intervención al Poder Judicial de Jujuy por un año. El expediente es impulsado desde su primera letra por la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner que, a raíz de múltiples acontecimientos que corroen los cimientos de la credibilidad en la justicia correntina, preocupan también al poder político de nuestra provincia que tiende un manto de temor de correr igual suerte.

Según los entendidos en materias jurídicas que ensayaron una explicación ante CorrientesHoy.com, los casos cargados de “rarezas” abundan entre los libracos del Poder Judicial correntino, a veces sospechados de alguna injerencia política. Empezando –por ejemplo- con la perpetuidad en la condena del ex edil goyano Ariel Pereyra (FLV), detenido desde octubre del año pasado a raíz de una causa por supuesto cobro indebido de un título en sus haberes. Los veinte años de indefinición sobre alguna condena firme hacia Tato Romero Feris (Panu) finalmente librado de nuevo a su suerte en el terreno político. Sin olvidar el ‘caso Cemboraín’, casi linchado en una tribuna pública –en términos judiciales-, por haber protagonizado un hecho denunciado en la municipalidad de Mercedes que data de 2009. Así sucesivamente.

Por todo ello, aseguran los letrados que el proyecto de Cristina Fernández para intervenir la justicia de Jujuy también preocupa al arco político judicial de Corrientes, porque el “correctivo” institucional también podría llegar sobre los viejos edificios del STJ que, según señalan, entrega suficientes motivos como para recibir algún remedio federal.

Finalmente, el oficialismo en el Senado abrió el debate sobre el proyecto de ley que establece la intervención al Poder Judicial de Jujuy por un año.

Juntos por el Cambio intentó sin éxito (lo que descontaba de antemano) rechazar in límine el tratamiento pero se acordó con toda la comisión el mecanismo de presentación de pruebas hasta el 25 de marzo y una próxima reunión el 31 donde se recibirán testimonios a favor y en contra de la iniciativa del senador Guillermo Snopek.

A los senadores de Juntos por el Cambio los acompañaron varios diputados, entre ellos Mario Negri (jefe del interbloque), José Cano, Gustavo Menna y la jujeña Gabriela Burgos, mientras fuera del Congreso Patricia Bullrich jefa del PRO, y otros diputados de la principal bancada opositora lideraron una marcha en protesta al proyecto y una eventual liberación de Milagro Sala, objetivo que atribuyen a la iniciativa.

Durante una hora y 45 minutos la comisión de Asuntos Constitucionales que preside la santafesina María de los Ángeles Sacnun discutió la cuestión. Primero presentó sus fundamentos Snopek, cuñado del gobernador Gerardo Morales pero un ferviente opositor de su gobierno, quien pidió “restablecer la independencia y el equilibrio de los poderes a partir de una intervención quirúrgica limitada al Poder Judicial”.

En esa línea, recordó escuchas al juez Pablo Baca que justificarían la ley; señaló que en 2015 se amplió de 5 a 9 miembros el Superior Tribunal jujeño y que los cuatro nuevos cargos “los cubrieron con militantes de su partido”, en referencia al gobernador Morales.

“Quedan muchos jueces probos pero el pez se empieza a pudrir por la cabeza como decía Perón”, denunció y reclamó que “el señor gobernador ha perdido la mesura el sentido de la división de poderes”.

Concluyó que “la justicia se usa con fines políticos, se le arman causas penales a los legisladores y a quien piense distinto, se viola el principio de juez natural” y pidió que “terminemos con la justicia hecha a medida de un gobierno”.

Los senadores lo escucharon en respetuoso silencio y luego se enredaron en una discusión entre las autoridades de la comisión, el oficialismo y la senadora jujeña Silvia Giacoppo, que reclamaba un proyecto para graficar su defensa a través de una presentación de diapositivas.

La pelea duró unos 15 minutos y hasta intervino el secretario de la comisión, el rionegrino Alberto Weretilneck, quien intentó mediar entre unos y otros.

Giacoppo del Frente Jujeño Cambiemos, defendió el Poder Judicial de su provincia sin la pantalla mientras Sacnun, a quien se le atribuyó un guiño hacia Snopek con la venia de Cristina Fernández de Kirchner, recalcaba no tener posición tomada respecto al tema y prometía un extenso debate y no firmar dictamen. Quedó claro que la intención del oficialismo era dilatar y mantener en el tiempo la cuestión y no cerrarla, ni a favor ni en contra, en un trámite exprés como ocurrió con otros proyectos de ley.