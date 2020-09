Pitty, la numeróloga sorprendió a Nicole Neumann con una predicción amorosa

La profesional analizó a fondo la numerología de la modelo y su vaticinio fue muy concreto.

Luego de ponerle punto final a su matrimonio, de más de una década, con Fabián Cubero, Nicole Neumann oficializó ante la prensa a dos parejas: la que tuvo con Facundo Moyano en 2017, y con Matías Tasín, en 2018 y 2019. Sin embargo, los romances no prosperaron y la modelo optó por no volver a hablar de su vida amorosa en los medios.

Este mes, Neumann fue vinculada sentimentalmente con el expolista Martín Tassara, quien fue pareja de Isabel Macedo.

Firme en su decisión de no exponer su intimidad, Nicole fue sorprendida en Nosotros a la Mañana con un contundente vaticinio de Pitty la numeróloga, quien ve un nuevo amor en la vida de la modelo.

El ida y vuelta entre Pitty y Nicole:

Pitty: -Los números dicen que ella ya debe tener un novio. Ella tiene este año el número 9. Entonces, ¿cuándo comenzaría a vibrar muy bien? En septiembre. Además, el 9 representa al hombre. Antes de que se vaya septiembre debería estar comenzando una relación, o teniendo un amigovio, un festejante, algo que la tenga muy entusiasmada.

Nicole: -Ay, no sé. Festejante, amigovio, no me emociona mucho.

Pitty: -No se va a ir el 2020 sin que quedes enganchada.

Nicole: -Me parece muy bien. El amor siempre es una buena noticia.

Pitty: -Va a ser una persona con mucha estructura. ¡Nicole va a sorprender! Es una persona que va a venir para quedarse. Va a ser algo diferente. Tengo que adelgazar un poquito más para que me entre el vestido para el casamiento.

Nicole: -¡Tanto! ¿La tercera es la vencida? Las novedades te las contaré en off, porque no hablo de mi vida privada hace dos años.

¿Nicole volverá a pasar por el Registro Civil, tras sus casamientos truncos con Nacho Herrero y Fabián Cubero, como aseguró Pitty la numeróloga?

Fuente: Ciudad.com.ar