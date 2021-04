Piden investigar las visitas de los jueces y fiscales a Mauricio Macri

A partir de un pedido de acceso a la información pública, se reveló que los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos fueron decenas de veces a Olivos a visitar al ex presidente.

El titular de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle, consideró que “deben ser investigadas” las visitas de jueces y fiscales a la Quinta de Olivos durante el Gobierno de Mauricio Macri, a la vez que pidió “no sacar conclusiones apresuradas”.

“Se justifica hacer una investigación sobre este punto por el canal que corresponde, que es el Consejo de la Magistratura”, indicó Gallo Tagle.

El jurista cuestionó el hecho de que “se avanza sobre conclusiones sobre el efecto (que estas visitas tuvieron) en causas judiciales, y eso es preocupante».

«Esto sin perjuicio de que esperemos las investigaciones, pero ni siquiera escuchamos a la persona a la que se le imputa algo”, aseveró en diálogo con Destape Radio.

“Esto hay que investigarlo y si las conclusiones son las que están llegando muchos, si se confirman, hay que avanzar con todo el peso de la ley”, afirmó sobre los encuentros sociales en Olivos entre jueces, fiscales y el ex presidente Macri, que incluían partidos de paddle.

Si bien insistió en que le tema debe ser investigado, Gallo Tagle remarcó que tanto los camaristas Gustavo Hornos como Mariano Borinsky tenían temas institucionales para debatir con el Ejecutivo: “en un caso la reforma del Código Procesal Penal y en el otro el sistema carcelario”.

“Ignoro lo que ocurrió, pero habría que permitir que se expresen y a partir de allí sacar las conclusiones con toda la ecuanimidad y firmeza que corresponda”, remarcó.

En ese sentido remarcó: “Yo no habría obrado del mismo modo, son decisiones personales. Pero también mencioné algunas razones por las cuales quizás se reunieron, no lo sé. Yo no lo habría hecho del mismo modo, pero no soy juez de ninguno de ellos”, afirmó Gallo Tagle.

“Si las cosas que se sospechan terminan comprobándose son gravísimas, y la Asociación (de Magistrados) de modo alguno va a tapar algo. Nosotros no somos ni oficialistas ni opositores ese nadie”, concluyó.