Pichetto: «Este es uno de los peores gobiernos de la historia democrática»

El referente de Juntos por el Cambio advirtió que «la hiperinflación está tocando la puerta» e insistió con la candidatura presidencial de Mauricio Macri.

El auditor general de la Nación Miguel Ángel Pichetto sostuvo hoy que «este es uno de los peores gobiernos de la historia democrática» y advirtió que «la hiperinflación está tocando la puerta».

En diálogo con «Nueva Normalidad», el programa que conduce Lucas Morando por Radio Rivadavia, el referente de Juntos por el Cambio afirmó que «la sociedad argentina está sufriendo todos los efectos y consecuencias de un conjunto de medidas totalmente desacertadas».

El ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio recordó que «este Gobierno es el que nos llevó de entrada una cuarentena interminable que destruyó la economía y cualquier proceso de recuperación económica».

En esta línea, consideró que la situación crítica actual de la economía se explica por la gestión del «gobierno de los epidemiólogos» durante la pandemia de coronavirus, cuando la población fue obligada a permanecer «encerrada en sus casas» durante «casi un año».

«La economía estuvo un año paralizada. Hubo una emisión monetaria desbordante y todo tipo de planes, con los curas rezando y en la tele los epidemiólogos diciendo que te ibas a morir», evocó Pichetto.

El líder del Peronismo Republicano advirtió que el resultado de aquella primera política es que ahora el país enfrente un escenario con «la hiperinflación golpeando la puerta», y una situación de «deterioro del salario» e «impacto en las jubilaciones».

«Estamos rente a un fin de ciclo y esto tiene que terminar, y hay que empezar a construir una Argentina capitalista ligada al mundo del trabajo, de la producción y de la seguridad», expresó.

En otro orden, se refirió a la multiplicidad de candidaturas en el mapa electoral, y al respecto resaltó que «hay muchos candidatos, pero algunos no se les cae una idea».

También lamentó que el ex presidente Mauricio Macri esté considerando no postularse para las próximas elecciones, si bien el fundador del PRO todavía no comunicó una decisión final al respecto.

«Uno entiende las vicisitudes del hombre político, ahora también el repliegue de Macri se da con el apoyo del 41% de la sociedad. Yo fui parte de ese proceso», reflexionó Pichetto.

Y finalizó diciendo que «Macri debería ser candidato porque el tema del liderazgo es fundamental para un proyecto político».