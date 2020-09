Pesce defendió las restricciones al dólar: «Van en el sentido de transparentar los mercados»

El titular de la autoridad monetaria explicó que «estamos teniendo compras muy fuertes de dólar ahorro» y que con las medidas se buscó que la cotización llegue al orden de los 130 pesos. Evitó pronosticar qué pasará con el dólar blue al asegurar que «es un mercado delictivo».

El presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Ángel Pesce, puntualizó que la batería de medidas sobre el dólar lanzadas este martes por el gobierno nacional tiene como objetivo “transparentar el mercado de títulos” y «tratar de normalizar el mercado de cambiario” debido a fuertes “distorsiones por maniobras especulativas en el mercado de títulos y la demanda de dólares ahorro en el mercado oficial”.

Respecto del impacto que estas medidas tendrán en el dólar blue, dijo: “Es muy difícil saber qué va a pasar ahí porque es un mercado delictivo”. “Se hicieron allanamientos en cuevas y se encontraron narcotraficantes y traficantes de armas”, entre otras cosas. “Es un mercado que provee al delito y es imposible saber cuál es el tipo de cambio que el delito está dispuesto a pagar”, explicó en diálogo con Radio 10,.

“Hay una visión romántica de ese mercado. La gente va a un arbolito que lo lleva a un lugar, le hace el cambio y es todo muy simpático. Pero es la misma situación que ir a comprar a un desarmadero de autos”, comparó. En este sentido remarcó que el gobierno “está trabajando” para ponerle fin a esas actividades.

Además, explicó que las medidas también apuntan a reducir la demanda en el dólar contado con liquidación, de modo tal que el precio allí “debiera bajar”. “El BCRA podrá intervenir en ese mercado de manera quirúrgica, pero esperemos que no”, indicó.

Por otra parte, Pesce remarcó que no hay restricciones para que las personas puedan sacar dólares que tengan depositados o ahorrados en los bancos, y sostuvo que, en lo que respecta a las operaciones con tarjeta de crédito, “no hay restricciones para las compras en el exterior”. No obstante, aclaró que si los gastos exceden los 200 dólares, se agotaría la capacidad de comprar moneda estadounidense en el país para el ahorro.

Respecto de los pagos de Netflix y demás servicios con valores en dólares, reiteró que “si el pago se hace en pesos, no afecta” la compra, “pero si paga en dólares, sí” restringe capacidad de comprar dólares ahorro.

“Lo que se buscó es no aplicar una restricción cuantitativa a los 200 dólares por mes. Y lo que se buscó a través de la aplicación de esta retención del impuesto a las ganancias fue buscar que la cotización llegue al orden de los 130 pesos por dólar ahorro”, en un mercado en el que hay “compras muy fuertes”.

“Toman deuda en pesos, compran dólares y pagan esa deuda contraída en el gobierno anterior”

Pesce puntualizó que esto se enmarca en la situación del sector privado, que durante el gobierno de Mauricio Macri contrajo una deuda financiera –que en esos años se elevó 84 por ciento y que asciende a los 20 mil dólares– y que para pagarla también generó distorsiones “aprovechando la baja de la tasa de interés” aplicada por el gobierno de Alberto Fernández.

“Toman deuda en pesos, compran dólares y pagan esa deuda contraída en el gobierno anterior”, explicó. Se trata de grandes empresas que tienen posibilidad de tomar deuda afuera y, por eso, “les estamos pidiendo que colaboren con la situación que se nos presenta en la balanza cambiaria y reestructuren la deuda que se les vence en el corto plazo”.

Capitales especulativos

El titular de la autoridad monetaria también habló de la existencia de “operaciones con características opacas” en el mercado de capitales a cargo de fondos especulativos que, como no podían comprar bonos bajo ley argentina, lo hicieron a través del dólar contado con liquidación.

“Ahora les prohibimos a los fondos especulativos que compren contra sus títulos en el mercado local. Pueden transferir sus títulos afuera o acá en pesos, pero no pueden venderlo contra dólares en el mercado local”, aseveró.

Pesce agregó que las recientes medidas se activaron porque, además, se detectaron operaciones a través de agentes de bolsa que realizaban transacciones afuera de los mercados locales.