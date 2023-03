Patricia Bullrich apunta al shock y promete llegar al Gobierno con un plan consistente entre todas las áreas

«Nosotros vamos a tener tres prioridades: educación, seguridad y un plan de estabilización para la Argentina», argumentó la presidenta del Consejo Nacional del PRO y precandidata presidencial.

La presidenta del PRO y precandidata a la Presidencia de la Nación, Patricia Bullrich, aseguró que aplicará una política de shock en caso de ganar las próximas elecciones y prometió que va a llegar al Gobierno con un plan que sea consistente entre todas las áreas.

«Aplicaremos una política de shock. Necesitamos desde el primer día mostrarle a la sociedad lo que vamos a hacer. Necesitamos ya tener el plan listo de antes. Vamos a llegar al Gobierno con un plan que sea consistente entre todas las áreas y que le muestre a la sociedad los cambios necesarios que hay que hacer para salir de la inflación, dejar de emitir, dejar de gastar lo que se está gastando, dejar de tener la burocracia que tenemos», indicó en declaraciones exclusivas a Noticias Argentinas (NA) en Expoagro.

«El Estado se ha alimentado de los argentinos en los últimos 20 años, creció del 23% del producto al 42%, es decir que se duplicó el Estado y esa plata es de la gente», agregó.

Precisó además que va a enfrentar a quien se oponga: «A quien se ponga enfrente. Nosotros vamos a tener tres prioridades: educación, seguridad y un plan de estabilización para que la Argentina no tenga más inflación, tenga crédito y se pueda avanzar. Me voy a ocupar de esos tres temas. Habrá otros funcionarios que se ocuparán de otros temas pero personalmente me voy a ocupar de esos tres aspectos».

Por otro lado, la titular del PRO puntualizó que de las medidas que tomará para el campo es «la rebaja impositiva, la necesidad de tener una única moneda porque teniendo distintos tipos de cambio no hay posibilidad de tener previsibilidad y una serie de medidas que son más profundas y que tienen que ver con el uso racional del agua».

También apuntó a la necesidad de utilizar la tecnología, el riego y la acumulación de agua. «Para eso tenemos que tener crédito, una macro organizada y que el campo no sea el que paga la fiesta de un Estado cada vez más grande que le roba más dinero a cada uno de los productores», indicó.

Para combatir la inflación, Bullrich aseguró que «no se puede gastar más de lo que se produce y no se puede emitir más dinero». «Nuestra decisión es que no sea una consigna vacía de contenido decir que el campo es el motor de la Argentina, si lo tenemos apagado no es motor de nada», aseguró desde Expoagro, la muestra que hasta el viernes se realiza en San Nicolás.

«Es fundamental que entendamos que el campo tiene una capacidad productiva que hemos estudiado y que hoy ha sido superada por los países vecinos producto del cierre de importaciones para la maquinaria, del cierre de exportaciones, de un dólar al que le abren una ventanita, producto de impuestos y tasas que son altísimas. Tenemos en claro que el campo argentino, los productores, la familia tiene que crecer y lo va a ser en la medida en que el campo sea explotado en toda su dimensión», dijo.

«Cuando hay una conducción con nitidez en las ideas y sabe para donde ir, la sociedad la acompaña y esas aparentes diferencias desaparecen. Lo viví en el ministerio de Seguridad, apuntamos a una estrategia de lucha contra el narcotráfico, vimos un objetivo claro. El primer motor es mostrar el camino los que tienen ganan de cambiar al país van a trabajar en conjunto con el Gobierno», agregó.

Respecto de la grieta indicó que «hay muchos temas donde toda la sociedad está de acuerdo quizás no todos los dirigentes políticos. Si se pregunta a la sociedad si está de acuerdo en tener firmeza contra el delito si quiere que no haya un paro de docentes el (m la sociedad le va a decir que quiere que el niño estudie».

«Tenemos que ir a las políticas que le devuelvan a la sociedad la capacidad de sentir que hay un Gobierno que la acompaña la ayuda y que es capaz de poner prioridades. Todos quieren que la inflación del 120% como puede ser este año», concluyó la referente de Juntos por el Cambio.