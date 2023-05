Paso de lo Libres: Juzgan a un exfiscal acusado de encubrir una red de trata para explotación sexual

El exfiscal federal de Paso de los Libres Benito Antonio Pont comenzará a ser juzgado el 10 de mayo próximo ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, acusado de proteger a una red de explotación sexual de víctimas de trata.

En el caso también están involucradas otras 17 personas acusadas de integrar una red que explotó sexualmente al menos a 36 víctimas de trata en locales nocturnos.

El exfuncionario, denunciado en 2016 y procesado en 2017, llega a juicio por presunto encubrimiento agravado, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes estará integrado por los jueces Víctor Antonio Alonso, Fermín Amado Ceroleni y el subrogante Manuel Moreyra, mientras que el ministerio público estará representado por los fiscales de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) Alejandra Mangano, Marcelo Colombo, el fiscal de Corrientes Carlos Schaefer y las auxiliares Victoria Sassola y Soledad Branchi.

En el marco de esta causa, el 30 de marzo pasado el TOF determinó una ampliación de los embargos decretados sobre los bienes de los acusados hasta la suma de 313.627.665 pesos, de modo de actualizar los montos que, de haber un fallo condenatorio, garanticen una reparación a las víctimas.

De ese modo, la lista que podría ser sujeta a decomiso incluye 11 inmuebles en Corrientes, provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como 28 automotores, camionetas 4×4 y hasta motocicletas.

En este expediente, además de Pont -imputado como partícipe-, están acusados Rosana Estela Rodríguez, Ricardo Aguirre, Ricardo Gustavo Aguirre y María Clelia Espada, procesados como supuestos jefes de la asociación ilícita.

Juan Ramón Carpe, Silvio Antonio Do Santos, Ramón Do Santos y Claudia María Do Santos llegan al debate como presuntos coautores materiales; Dionisio Velasco, el abogado Jorge Barboza, el excomandante de Gendarmería José María Viero, como partícipes.

Asimismo, Mónica Beatriz Alberti, Juan Manuel Schell y Norma Rosalía Lanatta figuran como coautores de los delitos investigados, todos ellos por 11 hechos.

En tanto que María Gloria Ponce, Rafael González y Jorge Antonio Lisasoain fueron procesados como coautores del delito, pero 8 veces reiteradas.

El caso comprende la explotación sexual de mujeres vulnerables en los locales nocturnos Baliza, Kilómetro de Oro y Roxi, así como en el motel Momentos, propiedad del gendarme Viero, que a su vez es cuñado de Pont y mantenía negocios por el inmueble con Ricardo y Gustavo Aguirre, precisó la agencia Télam.