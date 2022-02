Paraje Galarza: «Veo fuego y tengo miedo»: Pobladoras abandonaron sus casas por los incendios en Corrientes

Juana y Aurora, viven hace 30 años en el pueblo, donde criaron a sus hijos y ahora debieron dejar las pocas pertenencias que salvaron en un galpón municipal y mudarse al centro de refugiados, porque el incendio que comenzó en una finca cercana, llegó hasta sus viviendas. Cobertura exclusiva del equipo periodístico de Radio Dos y Diario Época.

Juana Sanabria, pobladora de Paraje Galarza, comentó: «nos dijeron que nos iban a dar una casa en Santo Tomé, porque acá se estaba incendiando todo, guardamos en el galpón de la municipalidad nuestras pertenencias».

A su vez, la señora contó: «hace 30 años vivíamos acá, me sentí muy mal, porque perdí toda mi casa, la casa que me dio Cristina cuando ella era presidenta, por lo menos salvamos el transformador».

Asimismo, Juana, mencionó: «el miércoles a las 4 de la tarde nos llegó el fuego, pudimos sacar algo, el incendio venía por una estancia de acá cerca, y llegó a mi casa». Al mismo tiempo, la señora detalló: «hace 5 años que soy viuda, vivo con tres de mis hijas, ellas no querían irse de la casa, pero no podíamos hacer otra cosa».

Aurora, está alojada en el ex ACA, habló con Radio Dos y relató: «estoy donde están los refugiados, es la segunda vez que salgo, agradezco que estoy bien acá, estamos con médicos, psicólogos, con todo lo que necesitamos».

Asimismo, la señora mencionó: «mi casa está, no perdí todo, pero hay mucho humo todavía, no sé cuántos días tendré que esperar para volver». En ese mismo sentido, Aurora describió: «la primera vez que salí quería volver, ahora no, porque veo fuego y tengo miedo».

«Tengo mi nieto que está acá conmigo, mi hijo está en Buenos Aires, me quiere venir a buscar, pero yo no quiero dejar mis cosas», enfatizó. Y señaló: «si puedo voy a vender mi casa y venir más para el pueblo, no tanto en el campo».

«No hay que perder la esperanza, no vamos a volver a recuperar, hay que seguir luchando, con ayuda, estuvo el gobernador, el intendente, nos están atendiendo bien» afirmó. Por último, la señora remarcó: «no hay agua por acá y pienso en los animalitos, en cómo estarán ellos».